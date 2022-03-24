Однако не все препараты компании можно отнести к жизненно важным. Например, тот же «Магне B6» или «Зодак». Значит ли это, что какие-то лекарства все-таки прекратят поставлять в страну? «Доктор Питер» обратился в российское представительство фармкомпании «Санофи» — там уточнили, что «в данный момент» продолжаются поставки в Россию всех лекарств .

«Как компания, работающая в сфере здравоохранения, „Санофи“ остается верной своей цели — обеспечивать доступ пациентов к необходимым лекарственным препаратам и вакцинам. (…) Полное прекращение нашей деятельности лишит пациентов жизненно важных лекарств и вакцин и только ухудшит их состояние. Такой подход противоречит миссии нашей компании, поэтому мы, как и прежде, будем сфокусированы на помощи пациентам и обеспечении доступности препаратов пациентам», — ответили в российском представительстве «Санофи».

Ранее «Доктор Питер» писал, чем грозит россиянам отказ зарубежных фармкомпаний от инвестиций и клинических исследований в России. Так, по словам Сергея Шуляка, генерального директора маркетингового агентства DSM Group, отказ от клинических исследований на территории России грозит тем, что новые препараты от этих производителей не смогут быть зарегистрированы в стране. Сейчас, для получения регистрации необходимо, чтобы часть мультицентровых клинических исследований препарата проходила в России.