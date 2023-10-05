В Кении вспышка загадочной болезни, которая парализует детям ноги

Из-за болезни учениц власти округа Какамега закрыли женскую среднюю школу Святой Терезы в местечке Эреги. Пострадавшие девочки были госпитализированы в разные больницы округа. Уточняется, что эта странная болезнь приводит к параличу ног. По
У школьниц взяли образцы крови, которые были сразу же направлены для анализа в Кенийский медицинский исследовательский институт в Найроби и Кисуму.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на источник в больнице Игуху, предварительные результаты лабораторных анализов показали, что у девочек повышен уровень электролитов, что означает большую потерю жидкости в организме. Электролиты необходимы для основных жизненных функций, в частности для создания и проведения сигналов в нервах и мышцах.
К слову
Весной в Танзании была вспышка неизвестного вируса. Сообщалось, что от болезни пострадали семь человек, пять из них скоропостижно скончались. Все зараженные мучились от одинаковых симптомов: лихорадки, рвоты, приступов кровотечения и быстро развившейся почечной недостаточности. Предполагалось, что источником вируса стали дикие животные.