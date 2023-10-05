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В Кении вспышка загадочной болезни, которая парализует детям ноги

Сообщается минимум о 90 пострадавших школьницах. По словам специалистов, болезнь заразная и может очень быстро распространяться.

5 октября 20231
вспышка неизвестной болезни
Источник:
iStockphoto

Из-за болезни учениц власти округа Какамега закрыли женскую среднюю школу Святой Терезы в местечке Эреги. Пострадавшие девочки были госпитализированы в разные больницы округа. Уточняется, что эта странная болезнь приводит к параличу ног. По словам директора медицинского обслуживания округа, доктора Стивена Вандей, заразная болезнь может даже уничтожить целую семью, если ее не лечить должным образом.

У школьниц взяли образцы крови, которые были сразу же направлены для анализа в Кенийский медицинский исследовательский институт в Найроби и Кисуму.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источник в больнице Игуху, предварительные результаты лабораторных анализов показали, что у девочек повышен уровень электролитов, что означает большую потерю жидкости в организме. Электролиты необходимы для основных жизненных функций, в частности для создания и проведения сигналов в нервах и мышцах.

К слову

Весной в Танзании была вспышка неизвестного вируса. Сообщалось, что от болезни пострадали семь человек, пять из них скоропостижно скончались. Все зараженные мучились от одинаковых симптомов: лихорадки, рвоты, приступов кровотечения и быстро развившейся почечной недостаточности. Предполагалось, что источником вируса стали дикие животные.

Автор текста:Анастасия Романова
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