В Кении вспышка загадочной болезни, которая парализует детям ноги

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источник в больнице Игуху, предварительные результаты лабораторных анализов показали, что у девочек повышен уровень электролитов, что означает большую потерю жидкости в организме. Электролиты необходимы для основных жизненных функций, в частности для создания и проведения сигналов в нервах и мышцах.