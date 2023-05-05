Немецкая модель Фишер благодаря операции удлинила себе ноги на 14 сантиметров

«Теперь я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но меня захлестнула волна ненависти в Интернете… Благодаря процедуре удлинения ног я нашла себя и наконец преодолела свою старую травму. И вот меня снова ругают. Почему я подвергаюсь такой ненависти?» — поделилась модель с журналистами.