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Немецкая модель Фишер благодаря операции удлинила себе ноги на 14 сантиметров

По словам модели и участницы реалити-шоу Celebrity Big Brother Терезии Фишер, с помощью операции она хотела избавиться от травли. Но это ей не помогло.

5 мая 20234
удлинила ноги
Источник:
IStockphoto

Терезия Фишер перенесла две операции по удлинению ног, после которых «выросла» до 183 сантиметров. Желание удлинить ноги на 14 сантиметров обошлось 31-летней женщине в 161 тысячу долларов вместе с лекарствами и реабилитационными процедурами. По словам немки, такое решение помогло ей укрепить модельную карьеру и улучшить интимную жизнь.

Немецкая модель Фишер благодаря операции удлинила себе ноги на 14 сантиметров
Источник:
Соцсети

Как пишет The New York Post, подобные операции считаются болезненными, ведь пациенту ломают бедренную кость в обеих ногах и вставляют в голени телескопические металлические стержни. В течение последующих трех месяцев ноги по чуть-чуть удлиняют — на миллиметр в день. После операции также требуется длительное восстановление, при этом человека продолжают мучить непрекращающиеся боли.

Несмотря на все эти мучения, популярность подобных хирургических вмешательств в последние годы растет, причем особенно среди мужчин. Как объясняет Терезия Фишер, она решилась на такой шаг из-за многолетней травли, но и после операции издевательства не закончились.

«Теперь я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но меня захлестнула волна ненависти в Интернете… Благодаря процедуре удлинения ног я нашла себя и наконец преодолела свою старую травму. И вот меня снова ругают. Почему я подвергаюсь такой ненависти?» — поделилась модель с журналистами.

Автор текста:Анастасия Романова
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