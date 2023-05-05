Немецкая модель Фишер благодаря операции удлинила себе ноги на 14 сантиметров

Терезия Фишер перенесла две операции по удлинению ног, после которых «выросла» до 183 сантиметров. Желание удлинить ноги на 14 сантиметров обошлось 31-летней женщине в 161 тысячу долларов вместе с лекарствами и реабилитационными процедурами. По словам немки, такое решение помогло ей укрепить модельную карьеру и улучшить интимную жизнь.
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Несмотря на все эти мучения, популярность подобных хирургических вмешательств в последние годы растет, причем особенно среди мужчин. Как объясняет Терезия Фишер, она решилась на такой шаг из-за многолетней травли, но и после операции издевательства не закончились.
«Теперь я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но меня захлестнула волна ненависти в Интернете… Благодаря процедуре удлинения ног я нашла себя и наконец преодолела свою старую травму. И вот меня снова ругают. Почему я подвергаюсь такой ненависти?» — поделилась модель с журналистами.