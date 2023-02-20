Специалисты Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о грядущих последствиях экстремально сильной вспышки на Солнце, которая произошла в ночь на 18 февраля. Ее зафиксировали работающие около Земли рентгеновские мониторы, а также космические телескопы, наблюдающие Звезду. По данным экспертов, по интенсивности эта вспышка на Солнце стала крупнейшей минимум с апреля прошлого года.

— На данный момент вспышка классифицирована как X2.2, то есть относится к высшему классу «Х». Помимо экстремальной мощности, вспышка была также исключительно продолжительной — активная взрывная фаза события продолжалась около полутора часов, а повышенный фон жесткого излучения от Солнца наблюдается на околоземной орбите до сих пор, то есть уже около 12 часов. Для сравнения упоминавшаяся выше вспышка от 20 апреля 2022 года при такой же максимальной интенсивности продолжалась всего 23 минуты, — сообщили специалисты лаборатории.

Несмотря на то, что случившаяся вспышка была удалена от линии Солнце-Земля, по расчетам астрономов, она «краем ударит по нашей планете».

Согласно последним данным, первый скачок геомагнитного возмущения произошел сегодня, 20 февраля, около полудня. Далее всплеск активности магнитосферы ожидается после 18 часов и продолжится до конца дня. Далее возбуждение магнитосферы вновь возрастет ранним утром 21 февраля.