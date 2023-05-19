Экспресс-отставка: почему со скандалом уволили разработчика «ЭпиВакКороны»

«Эта история связана с государственными деньгами, на которые делалась вакцина, и ответственностью за них, — сказал профессор Северинов. — Много людей заинтересованы в том, чтобы вакцина работала. Мы, как потребители, все в этом заинтересованы. Но хочется, чтобы работа этой вакцины была доказана и оценена не только теми, кто ее производит — у них есть очевидный интерес говорить, что она хороша».