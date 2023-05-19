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Экспресс-отставка: почему со скандалом уволили разработчика «ЭпиВакКороны»

Генерального директора новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили 18 мая с формулировками: «утрата доверия», «конфликт интересов», «личная выгода».

19 мая 20238
перед прививкой
Источник:
iStockphoto

Конфликт интересов бывает разный

Приказ Роспотребнадзора подписала глава ведомства Анна Попова. Основанием для увольнения стало нарушение Максютовым закона «О противодействии коррупции», выразившееся в существовании «конфликта интересов». Это привело к «утрате доверия» со стороны вышестоящего ведомства.

Максютов возглавил «Вектор» в 2016 году, до этого руководил лабораторией диагностики и репозитория ДНК вируса натуральной оспы, занимал пост заместителя гендиректора «Вектора» по научной работе.

Что конкретно стоит за отставкой Максютова? На поверхности очевидная причина — самая спорная российская вакцина, разработка новосибирского научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Интересно, что всего в авторах патента на «ЭпиВакКорону» указаны 12 человек, в основном это члены ученого совета «Вектора». А кроме того, автором ЭпиВакКороны» указана глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на то что научный центр «Вектор», в котором разработана вакцина, напрямую подчиняется РПН, конфликта интереса чиновники так до сих пор не увидели.

Присутствие в этом списке главы Роспотребнадзора Анны Поповой в ведомстве объяснили тем, что Попова уже участвовала ранее в разработке вакцины «ЭпиВакЭбола» против лихорадки Эбола, а так как «ЭпиВакКорона» создана на основе той же платформы, то авторский состав патентов на данные вакцины в значительной степени совпадает.

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«Назвать это вакциной нельзя»

Летом 2021 года «Доктор Питер» спросил у известного молекулярного биолога профессора Константина Северинова, чем может закончиться история с «ЭпиВакКороной», если в итоге окажется, что вакцина действительно не работает. Тогда было трудно поверить, что на наших глазах может разворачиваться афера такого масштаба.

Константин Северинов
Молекулярная биология, генетика

Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН

«Эта история связана с государственными деньгами, на которые делалась вакцина, и ответственностью за них, — сказал профессор Северинов. — Много людей заинтересованы в том, чтобы вакцина работала. Мы, как потребители, все в этом заинтересованы. Но хочется, чтобы работа этой вакцины была доказана и оценена не только теми, кто ее производит — у них есть очевидный интерес говорить, что она хороша».

Пока что те результаты, которые просачиваются в печать, вызывают много вопросов о компетентности авторов. То, что опубликовано на сегодняшний момент, не может считаться результатом клинических испытаний, проведенных на основе принципов доказательной медицины, и не позволяет сказать, что вакцина защищает от заболевания. Несмотря на то что она находится в гражданском обороте, считать ее действующей вакциной или просто вакциной нельзя».

«Вышел сюрприз»

К «ЭпиВакКороне» у научного сообщества с самого начала были вопросы. Ключевой вопрос к вакцине заключается в том, что в целом пептидные вакцины не имеют научно доказанной эффективности и являются, по сути, экспериментальным медицинским препаратом, который требует существенно более строгих доказательств эффективности в борьбе с инфекцией.

Волонтеры, участвующие в клинических испытаниях вакцины, первыми заподозрили, что с «ЭпиВакКороной» что-то не так. Добровольцы самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако все полученные результаты были ниже референсного значения. Неудачная разработка нанесла урон репутации института, были потрачены сотни миллионов рублей, а самое главное — вакцина не защитила людей от ковида.

«Со слов участников нашего сообщества, как минимум у десяти человек близкие умерли от ковида, несмотря на вакцинацию этим препаратом», — говорит Андрей Криницкий, основатель группы в телеграм-чате, посвященной гражданскому исследованию «ЭпиВакКороны».

Андрей Криницкий

Глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны»

«Чего-то такого ждали, — прокомментировал Андрей Криницкий увольнение Рината Максютова. — Ждали, что когда скандал вокруг провала „ЭпиВакКороны“ утихнет, то тихо и без лишнего шума виновных накажут. Конечно, не знали, когда и кого именно. Поэтому вышел сюрприз. Напомню, Рината Максютова наградили премией Пирогова за разработку этого препарата. Поэтому не думаю, что ошибка с „Эпиваком“ стала главной причиной его отставки, но уверен, что это тоже повлияло. Просто с очередным проступком чаша весов сильно перевесила».

По мнению Андрея Криницкого, говорить о прямой связи с неудачной разработкой вакцины-кандидата можно будет, когда будет уволен Александр Рыжиков, главный разработчик «ЭпиВакКороны», заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

«ГНЦ „Вектор“ сам „сварил“ небольшую партию „Эпивака“ („Аврора-ков“) в начале этого года, — рассказывает Андрей Криницкий. — О поступлении в пункты вакцинации ничего неизвестно. Также препарат получил уже постоянную регистрацию. При этом в инструкции туманно описана эффективность против „нежелательных последствий COVID-19“. Что за последствия — не указано. Никаких статей в доказательство эффективности так и не опубликовали. Мне кажется, эту разработку тихонько замели под ковер и забыли как страшный сон».

Для справки. Примерный объем выпущенных доз «ЭпиВакКороны» — 13 миллионов. Из них не менее 2/3 было использованы при вакцинации. То есть примерно от 3 до 6 миллионов человек получили эту вакцину.

Автор текста:Ирина Фигурина
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