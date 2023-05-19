Экспресс-отставка: почему со скандалом уволили разработчика «ЭпиВакКороны»

Конфликт интересов бывает разный
Приказ Роспотребнадзора подписала глава ведомства Анна Попова. Основанием для увольнения стало нарушение Максютовым закона «О противодействии коррупции», выразившееся в существовании «конфликта интересов». Это привело к «утрате доверия» со стороны вышестоящего ведомства.
Максютов возглавил «Вектор» в 2016 году, до этого руководил лабораторией диагностики и репозитория ДНК вируса натуральной оспы, занимал пост заместителя гендиректора «Вектора» по научной работе.
Что конкретно стоит за отставкой Максютова? На поверхности очевидная причина — самая спорная российская вакцина, разработка новосибирского научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».
Интересно, что всего в авторах патента на «ЭпиВакКорону» указаны 12 человек, в основном это члены ученого совета «Вектора». А кроме того, автором ЭпиВакКороны» указана глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на то что научный центр «Вектор», в котором разработана вакцина, напрямую подчиняется РПН, конфликта интереса чиновники так до сих пор не увидели.
Присутствие в этом списке главы Роспотребнадзора Анны Поповой в ведомстве объяснили тем, что Попова уже участвовала ранее в разработке вакцины «ЭпиВакЭбола» против лихорадки Эбола, а так как «ЭпиВакКорона» создана на основе той же платформы, то авторский состав патентов на данные вакцины в значительной степени совпадает.
«Назвать это вакциной нельзя»
Летом 2021 года «Доктор Питер» спросил у известного молекулярного биолога профессора Константина Северинова, чем может закончиться история с «ЭпиВакКороной», если в итоге окажется, что вакцина действительно не работает. Тогда было трудно поверить, что на наших глазах может разворачиваться афера такого масштаба.
Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН
«Эта история связана с государственными деньгами, на которые делалась вакцина, и ответственностью за них, — сказал профессор Северинов. — Много людей заинтересованы в том, чтобы вакцина работала. Мы, как потребители, все в этом заинтересованы. Но хочется, чтобы работа этой вакцины была доказана и оценена не только теми, кто ее производит — у них есть очевидный интерес говорить, что она хороша».
Пока что те результаты, которые просачиваются в печать, вызывают много вопросов о компетентности авторов. То, что опубликовано на сегодняшний момент, не может считаться результатом клинических испытаний, проведенных на основе принципов доказательной медицины, и не позволяет сказать, что вакцина защищает от заболевания. Несмотря на то что она находится в гражданском обороте, считать ее действующей вакциной или просто вакциной нельзя».
«Вышел сюрприз»
К «ЭпиВакКороне» у научного сообщества с самого начала были вопросы. Ключевой вопрос к вакцине заключается в том, что в целом пептидные вакцины не имеют научно доказанной эффективности и являются, по сути, экспериментальным медицинским препаратом, который требует существенно более строгих доказательств эффективности в борьбе с инфекцией.
Волонтеры, участвующие в клинических испытаниях вакцины, первыми заподозрили, что с «ЭпиВакКороной» что-то не так. Добровольцы самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако все полученные результаты были ниже референсного значения. Неудачная разработка нанесла урон репутации института, были потрачены сотни миллионов рублей, а самое главное — вакцина не защитила людей от ковида.
«Со слов участников нашего сообщества, как минимум у десяти человек близкие умерли от ковида, несмотря на вакцинацию этим препаратом», — говорит Андрей Криницкий, основатель группы в телеграм-чате, посвященной гражданскому исследованию «ЭпиВакКороны».
Глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны»
«Чего-то такого ждали, — прокомментировал Андрей Криницкий увольнение Рината Максютова. — Ждали, что когда скандал вокруг провала „ЭпиВакКороны“ утихнет, то тихо и без лишнего шума виновных накажут. Конечно, не знали, когда и кого именно. Поэтому вышел сюрприз. Напомню, Рината Максютова наградили премией Пирогова за разработку этого препарата. Поэтому не думаю, что ошибка с „Эпиваком“ стала главной причиной его отставки, но уверен, что это тоже повлияло. Просто с очередным проступком чаша весов сильно перевесила».
По мнению Андрея Криницкого, говорить о прямой связи с неудачной разработкой вакцины-кандидата можно будет, когда будет уволен Александр Рыжиков, главный разработчик «ЭпиВакКороны», заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.
«ГНЦ „Вектор“ сам „сварил“ небольшую партию „Эпивака“ („Аврора-ков“) в начале этого года, — рассказывает Андрей Криницкий. — О поступлении в пункты вакцинации ничего неизвестно. Также препарат получил уже постоянную регистрацию. При этом в инструкции туманно описана эффективность против „нежелательных последствий COVID-19“. Что за последствия — не указано. Никаких статей в доказательство эффективности так и не опубликовали. Мне кажется, эту разработку тихонько замели под ковер и забыли как страшный сон».
Для справки. Примерный объем выпущенных доз «ЭпиВакКороны» — 13 миллионов. Из них не менее 2/3 было использованы при вакцинации. То есть примерно от 3 до 6 миллионов человек получили эту вакцину.