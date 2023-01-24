«Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России 2022 года

«Доктор Питер» не первый раз становится самым цитируемым медицинским изданием России по данным «Медиалогии». Так, например, наш ресурс лидировал в прошлом году — за год индекс цитируемости «Доктора Питера» вырос почти вдвое (1 053,76 против 536,58). Также онлайн-издание регулярно становится первым по цитируемости в ежеквартальных рейтингах «Медиалогии».

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