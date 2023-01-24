«Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России 2022 года

Компания «Медиалогия»
Топ-15 профильных СМИ возглавил «Доктор Питер». Индекс цитируемости издания составил 1 053,76. Индекс цитируемости (ИЦ) — показатель, который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
На второй строчке рейтинга идет интернет-издание Medikforum.ru (ИЦ 374,74), на третьей — телеканал «Доктор» (ИЦ 99,16).
«Доктор Питер» не первый раз становится самым цитируемым медицинским изданием России по данным «Медиалогии». Так, например, наш ресурс лидировал в прошлом году — за год индекс цитируемости «Доктора Питера» вырос почти вдвое (1 053,76 против 536,58). Также онлайн-издание регулярно становится первым по цитируемости в ежеквартальных рейтингах «Медиалогии».
«Медиалогия» — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.
Кстати
У «Доктора Питера» есть аккаунты в соцсетях