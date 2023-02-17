Астрономы Лаборатории солнечной активности предупредили о магнитной буре 18 февраля

Конец рабочей недели может выдаться непростым для метеозависимых людей. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают о магнитной буре в субботу, 18 февраля. Правда, по прогнозам астрономов, она не будет мощной.

Возмущение магнитосферы должно начаться уже сегодня поздно вечером, а ранним субботним утром оно достигнет уровня магнитной бури класса G1 — это считается слабой бурей. Уже к полудню она пойдет на спад, а далее и вовсе закончится. Вторая половина выходного дня пройдет под знаком относительного спокойствия.