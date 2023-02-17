Астрономы Лаборатории солнечной активности предупредили о магнитной буре 18 февраля

Конец рабочей недели может выдаться непростым для метеозависимых людей. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Возмущение магнитосферы должно начаться уже сегодня поздно вечером, а ранним субботним утром оно достигнет уровня магнитной бури класса G1 — это считается слабой бурей. Уже к полудню она пойдет на спад, а далее и вовсе закончится. Вторая половина выходного дня пройдет под знаком относительного спокойствия.
По расчетам экспертов, вероятность магнитной бури 18 февраля составляет 40 %, а сильного магнитного шторма — 20 %.
Кстати, приятным бонусом таких геомагнитных событий считается вероятность увидеть северное сияние.
Согласно долгосрочному прогнозу, до конца февраля вспышек на Солнце больше не ожидается. Хотя, как говорят специалисты, всегда есть вероятность, что ситуация может поменяться.
Как легче перенести бурю
На самом деле официального диагноза «метеозависимость» нет. По словам врача-кардиолога Дмитрия Бровина, более корректно считать, что это реакция организма на изменения погодных условий. У кого-то организм легко «переключается», подстраивается под изменения окружающей среды, а у кого-то — это долгий и сложный процесс. И чаще всего от переменчивой погоды страдают люди с хроническими заболеваниями. Какие болезни могут обостряться в такие периоды, читайте ЗДЕСЬ.