Терапевт Веретюк рассказала, кто рискует из-за обычного аспирина получить гипертонический криз

- Я довольно часто консультирую пациентов, которые обратились ко мне для подбора эффективной терапии, потому что прежние препараты от гипертонии перестали помогать. А потом при тщательном расспросе выясняется, что за несколько дней до гипертонического криза они принимали обезболивающее, потому что заболела шея/спина/колено и пр. (…) Насколько выраженно повышается давление на фоне приема НПВП? Цифры могут быть разными, но известно, что это повышение может способствовать увеличению сердечно-сосудистого риска, — написала Варвара Веретюк в своем телеграм-канале.

К НПВП относятся:

аспирин,

диклофенак,

ибупрофен,

кетопрофен.

Между тем, парацетамол (ацетаминофен), который многие тоже часто используют для борьбы с болью и понижения температуры, в группу нестероидных противоспалительных препаратов не входит . Однако, и он, по словам терапевта, тоже может влиять на давление. Доктор приводит результаты перекрестного исследования с участием 100 пациентов с гипертонией. Оказалось, что регулярный прием парацетамола в максимальной дозе в течение двух недель повышал у них как систолическое, так и диастолическое артериальное давление по сравнению с плацебо — на 5/2 мм рт. ст.

- Парацетамол считается более безопасным для гипертоников по сравнению с НПВС, но все-таки не является стопроцентно нейтральным по действию на артериальное давление, — заключает терапевт.