Терапевт Веретюк рассказала, кто рискует из-за обычного аспирина получить гипертонический криз

Обезболивающие препараты не стоит пить по любому случаю и тем более превышать рекомендуемые дозы. Как рассказала терапевт Варвары Веретюк, все нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут повышать артериальное давление, причем не только у гипертоников. Кроме того, они способны снижать эффект препаратов для контроля давления, кроме блокаторов кальциевых каналов и бета-блокаторов.
- Я довольно часто консультирую пациентов, которые обратились ко мне для подбора эффективной терапии, потому что прежние препараты от гипертонии перестали помогать. А потом при тщательном расспросе выясняется, что за несколько дней до гипертонического криза они принимали обезболивающее, потому что заболела шея/спина/колено и пр. (…) Насколько выраженно повышается давление на фоне приема НПВП? Цифры могут быть разными, но известно, что это повышение может способствовать увеличению сердечно-сосудистого риска, — написала Варвара Веретюк в своем телеграм-канале.
К НПВП относятся:
аспирин,
диклофенак,
ибупрофен,
кетопрофен.
Между тем, парацетамол (ацетаминофен), который многие тоже часто используют для борьбы с болью и понижения температуры, в группу нестероидных противоспалительных препаратов не входит. Однако, и он, по словам терапевта, тоже может влиять на давление. Доктор приводит результаты перекрестного исследования с участием 100 пациентов с гипертонией. Оказалось, что регулярный прием парацетамола в максимальной дозе в течение двух недель повышал у них как систолическое, так и диастолическое артериальное давление по сравнению с плацебо — на 5/2 мм рт. ст.
- Парацетамол считается более безопасным для гипертоников по сравнению с НПВС, но все-таки не является стопроцентно нейтральным по действию на артериальное давление, — заключает терапевт.
Гипертонический криз — внезапное чрезмерное повышение артериального давления, требующее неотложной помощи — немедленного снижения давления для предотвращения поражения органов-мишеней (сердца, мозга).
У кого выше риск повышения давления при приеме НПВП
пациенты с гипертонией,
пожилые люди,
у кого в списке сопутствующих заболеваний есть сахарный диабет, атеросклероз, повышенный холестерин,
курящие,
злоупотребляющие солью и соленой пищей,
пациенты со сниженной функцией почек,
пациенты, у которых в схему лечения гипертонии не входят блокаторы кальциевых каналов или бета-блокаторы,
те, кто превышает рекомендованную дозу обезболивающих (НПВП).
6 советов от терапевта
Доктор дала несколько советов, что делать, чтобы не довести себя до гипертонического криза из-за обезболивающих.
Не принимайте обезболивающие препараты самостоятельно.
Если вам были назначены НПВП, соблюдайте дозу, не превышайте ее.
Используйте НПВП в минимальной эффективной дозе по возможности более коротким курсом.
Ограничьте употребление соли и соленых продуктов (колбасы, сосиски, консервы, соленья и пр.).
Чаще контролируйте уровень артериального давления на фоне лечения НПВП.
Если вы гипертоник, уточните препараты, которые вы принимаете для контроля давления. Если среди них нет кальциевых блокаторов или бета-блокаторов, то риск повышения давления на фоне приема НПВП выше. В таком случае чаще контролируйте давление и посоветуйтесь с вашим лечащим врачом при его повышении.
К слову
О побочных эффектах аспирина (ацетилсалициловой кислоты) говорят многие врачи и исследования. В прошлом году немецкие ученые провели новое исследование и выяснили, что принимать аспирин опасно для сердца.
Так, у регулярно принимающих аспирин риск развития сердечной недостаточности повышался на 26%, если у них было ожирение, высокое давление и уровень холестерина, диабет или любые сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска оказались также курильщики со стажем. В то же время у 74% участников исследования, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, но имеющих хоть один фактор риска, употребление аспирина также было связано с повышением риска сердечной недостаточности — на 27%.