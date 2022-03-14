- Возникает замкнутый круг, разорвать который часто бывает крайне сложно. Люди пребывают в отчаянии, когда понимают, что, помимо стресса, добавились еще и проблемы с кожей. Ведь все это приводит к значительному снижению качества жизни, — говорит врач ГорКВД.

Что делать, чтобы не прибавлять себе еще и кожных проблем. В первую очередь, по словам Ксении Борзовой, надо начинать бороться со стрессом — стараться разными способами избегать негативных эмоций. Если не получается справиться самому, необходимо обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту. Еще один важный шаг — наладить нормальный сон. Если мы плохо или мало спим, на следующий день, как правило, у нас повышенная раздражительность, утомляемость, низкая работоспобность, а значит, поводов для стресса точно меньше не станет.

Что делать, если стресс все-таки «догнал», появился зуд, расчесы и свежие высыпания на коже? Врач-дерматовенеролог дала несколько советов.

Поменьше пользуйтесь водой

Вода при контакте с кожей может дополнительно вызывать раздражение, усугубляя заболевание.

Соблюдайте гипоаллергенную диету

Даже если причина проблем с кожей была не в продуктах. При любой кожной реакции необходимо придерживаться определенного рациона питания. Гипоаллергенная диета включает:

мясо : индейка, говядина, телятина, кролик;

рыба : белые сорта речной рыбы;

крупы : греча, рис;

макароны из твердых сортов пшеницы;

овощи : огурцы, кабачки, любые сорта капусты, лук, морковь, картофель — исключительно после вымачивания в течение 2-3 часов;

фрукты : зеленые и желтые яблоки, 1 банан в день;

молочные продукты : твердые сыры, творог, кисломолочные напитки (например, кефир или ряженка);

десерт : обычное сухое печенье без консервантов, сухари или сушки;

напитки: обычный черный или зеленый чай.

Не забывайте о регулярном уходе и восстановлении кожи

Для этого подойдут так называемые эмолианты — средства, содержащие необходимые компоненты для увлажнения кожи и усиления ее барьерных свойств

Не занимайтесь самолечением

Лучше сразу обратитесь к дерматовенерологу — он оценит клиническую картину, назначит лечение. В зависимости от симптомов врач может прописать антигистаминные таблетки или наружные лечебные средства, например, цинк-содержащие или глюкокортикостероидные препараты. Если же симптомы легкие, но состояние не улучшается в течение 3-х дней, тоже не медлите с обращением к врачу. Пока процесс на ранней стадии, с ним будет легче справиться.

О чем еще может говорить кожный зуд?

По словам Анжелики Блинковой, врача-дерматовенеролога поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, зуд не всегда появляется из-за заболеваний кожи. Часто он может указывать на проблемы с работой внутренних органов. В этом случае зуд не сопровождается какими-либо проявлениями на коже, за исключением возможной сухости, расчесов или изменения оттенка цвета кожи.

Однако самому ставить себе диагноз, без осмотра врача не стоит — можно легко ошибиться. К примеру, если люди могут увидеть связь между зудом и укусом насекомого или приемом лекарства, то связь зуд с сахарным диабетом, подагрой или желчнокаменной болезнью намного сложнее. А такое тоже может быть.