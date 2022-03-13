Привыкли снимать головную боль массажем? Рискуете остаться без волос

Массируем кожу, а не волосы
По словам врача-дерматоловенеролога, трихолога петербургского ГорКВД Ольги Медецкой, массаж кожи головы — прекрасное дополнение практически к любому трихологическому лечению, так как он улучшает микроциркуляцию и питание волосяных фолликулов. Помогает он даже при алопеции (частичная или полная утрата волос на голове — Прим. ред.). Правда, не при любой. Например, при гнездной алопеции массаж головы может и навредить — без консультации с врачом лучше его не делать.
Во время домашнего сеанса массажа эксперт советует не усердствовать. Если регулярно пытаться с помощью массажа головы лечить головную боль, можно остаться без волос.
врач-дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- При массаже необходимо работать именно с кожей головы, а не со стержнями волос. То есть не нужно сильно растирать один участок волосистой части головы, так как длительное и чрезмерное растирание может привести к образованию очага обломанных волос — известного как трихотейромания. Поэтому при головных болях заменять поход к неврологу массажем однозначно не стоит, — рекомендует Ольга Медецкая.
Однако выпадение волос во время массажа не всегда говорит о том, что вы делаете что-то неправильно.
- Во время массажа можно заметить, что выпадает большее количество волос. Пугаться не следует. Это нормальное явление и связано оно с тем, что волосы, которые уже были в фазе выпадения, из-за активного на них воздействия «эвакуировались». Значит, на следующий день выпадающих волос будет меньше, — объясняет доктор.
А вот различные масла при массаже, если они не входят в состав специальных лечебных средств, трихолог использовать не советует. Они могут спровоцировать аллергическую реакцию или обострение хронических заболеваний кожи.
Будим «спящие» фолликулы
По словам невролога, массажиста Тимофея Кармацкого, количество спящих волосяных фолликулов исчисляется сотнями и даже тысячами, и с помощью массажа можно «разбудить» их.
Невролог, массажист
- Волосы, как и ногти — производные кожи. Волосяные фолликулы находятся в глубине кожи и, если кожа плохо кровоснабжается, они не успевают регенерировать и заменять выпавшие волосы новыми. Просто не хватает ресурсов — кислород, белки, питательные вещества. Кроме того, при плохой микроциркуляции вся зона задыхается в продуктах клеточного обмена — это как если бы в городе перестали вывозить мусор.
Массаж позволяет, во-первых, улучшить приток крови, а, значит, появляются ресурсы для строительства новых волос. Во-вторых, разгоняет застоявшуюся лимфу и венозную кровь, а, значит, «мусора» становится меньше, клетки функционируют активнее. В-третьих, массаж головы стимулирует и раздражает кожу, что всегда вызывает формирование новых нервных окончаний и пробуждает спящие волосяные фолликулы. Их количество исчисляется десятками, сотнями и тысячами.
То есть потенциально каждый из нас может стать в несколько раз более волосатым, чем сейчас. И такое иногда случается — при гормональных скачках, приеме некоторых препаратов или различных эндокринных нарушениях. Жаль только, эта волосатость не всегда ограничивается головой, — говорит Тимофей Кармацкий.
Специалист советует делать массаж головы по принципу «снизу вверх», чтобы последовательно открывать пути оттока лимфы и основные зоны скопления лимфоузлов. Массируем в следующем порядке:
Сначала шею с боков и сзади;
Затем шею под затылком;
Потом все что под нижней челюстью, жевательные мышцы;
Далее уши. Помните о том, что ушные раковины — рефлекторное изображение всего тела;
Потом зону вокруг глаз;
Виски;
И в заключение — волосистую часть головы и затылок.