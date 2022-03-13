Привыкли снимать головную боль массажем? Рискуете остаться без волос

Однако выпадение волос во время массажа не всегда говорит о том, что вы делаете что-то неправильно.

- Во время массажа можно заметить, что выпадает большее количество волос. Пугаться не следует. Это нормальное явление и связано оно с тем, что волосы, которые уже были в фазе выпадения, из-за активного на них воздействия «эвакуировались». Значит, на следующий день выпадающих волос будет меньше, — объясняет доктор.

А вот различные масла при массаже, если они не входят в состав специальных лечебных средств, трихолог использовать не советует. Они могут спровоцировать аллергическую реакцию или обострение хронических заболеваний кожи.

Будим «спящие» фолликулы

По словам невролога, массажиста Тимофея Кармацкого, количество спящих волосяных фолликулов исчисляется сотнями и даже тысячами, и с помощью массажа можно «разбудить» их.