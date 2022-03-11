- Говорите спокойно, вслушиваясь в каждое слово: «мое дыхание ровное и спокойное», — говорит Элена Гамаюн.

Далее произнесите пять фраз, которые способны помочь вам взять контроль над своими эмоциями и своим душевным состоянием:

«мне комфортно»; «я в безопасности»; «я твердо стою на этой земле»; «я ощущаю поддержку вселенной»; «я верю в себя и свои силы».

Все эти фразы, по мнению психолога, способны привести человека в состояние гармонии. И немаловажную роль здесь сыграет, в том числе, дыхание. Дело в том, что когда вы находитесь в состоянии стресса, у вас учащается дыхание и, вместе с ним, пульс. Это приводит к тому, что давление повышается, раздражительность, напряжение и беспокойство — растут.

Есть еще техники самонаведения и самогипноза. В этом случае к успокаивающим фразам надо добавлять какое-то убеждение, которое есть здесь и сейчас.

- Например, если вы сидите на стуле, то говорите — «я сижу на стуле, чувствую твердую почву под ногами», — рекомендует Элена Гамаюн. — А уже потом к этой фразе вы привязываете «мне спокойно, я чувствую себя в безопасности».