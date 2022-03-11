В любимом советском фильме Надя Клюева благодаря правильным словам превратилась из гадкого утенка в уверенную себе красивую женщину. И фразы про «самую обаятельную и привлекательную» сыграли в этой истории не последнюю роль. Слова способны многое изменить в жизни. Особенно сейчас, когда стресс зашкаливает.
Со всех сторон несутся негативные прогнозы: цены вырастут, некоторые лекарства станут дефицитом, мировые экономисты предсказывают риск дефолта. На фоне происходящего надо научиться брать себя в руки и уходить от плохого хотя бы в мыслях.
- Фразы лучше совмещать с глубоким дыханием, — советует «Доктору Питеру» психолог Элена Гамаюн. — Так организму будет легче настроиться на спокойствие. В спокойном состоянии сердце человека бьется ровно, нервная система приходит в норму. Слова должны сочетаться с состоянием вашего тела.
И так, необходимо найти время и остановиться на несколько минут. Чтобы сконцентрироваться, можно сесть на стул или плотно, двумя ногами стоять на полу. Важно правильно дышать: глубокий вдох на четыре счета, глубокий выдох так же на четыре счета.
- Говорите спокойно, вслушиваясь в каждое слово: «мое дыхание ровное и спокойное», — говорит Элена Гамаюн.
Далее произнесите пять фраз, которые способны помочь вам взять контроль над своими эмоциями и своим душевным состоянием:
«мне комфортно»;
«я в безопасности»;
«я твердо стою на этой земле»;
«я ощущаю поддержку вселенной»;
«я верю в себя и свои силы».
Все эти фразы, по мнению психолога, способны привести человека в состояние гармонии. И немаловажную роль здесь сыграет, в том числе, дыхание. Дело в том, что когда вы находитесь в состоянии стресса, у вас учащается дыхание и, вместе с ним, пульс. Это приводит к тому, что давление повышается, раздражительность, напряжение и беспокойство — растут.
Есть еще техники самонаведения и самогипноза. В этом случае к успокаивающим фразам надо добавлять какое-то убеждение, которое есть здесь и сейчас.
- Например, если вы сидите на стуле, то говорите — «я сижу на стуле, чувствую твердую почву под ногами», — рекомендует Элена Гамаюн. — А уже потом к этой фразе вы привязываете «мне спокойно, я чувствую себя в безопасности».
Дело в том, что в этом случае сознание привязывается к тем фактам, которые неопровержимы.
- Вы к ним начинаете привязывать успокаивающие фразы — это работает еще лучше, — убеждена эксперт «Доктора Питера».
Примерно также работает правило трех «да» — психологическая уловка, которая используется во время беседы. По мнению экспертов, так можно с большой долей вероятности добиться положительного ответа на необходимый вопрос. В случае с самогипнозом мы ведем диалог с нашим сознанием и «усыпляем» его бдительность, чтобы получить нужную реакцию.