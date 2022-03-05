С 7 марта по 23 апреля продлится Великий пост у православных верующих. Этот период считается временем очищения и смирения. Однако, как оказалось, организм «спасибо» за такое очищение вряд ли скажет. Дело в том, что во время поста практически полностью ограничивается поступление белка, не считая нескольких дней, когда допускается рыба. И восполнить этот недостаток никакая растительная пища, бобовые, к сожалению, не в состоянии.
Врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники»
- Дефицит белка рано или поздно приведет к тому, что мышечная масса станет преобразовываться в жировую, — объяснила «Доктору Питеру» врач-диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Виктория Гончар.
При этом даже если постящиеся увеличат количество растительного белка в рационе, это не даст практически никакого эффекта.
- Растительный белок усваивается организмом только на 10-20 процентов, и не более, — сказала Виктория Гончар.
Единственный выход из этой ситуации, отправляться в магазин спортивного питания. Если вы категорически настроены выдержать весь Великий пост с его строгими ограничениями, белок придется добавлять в рацион в виде соевого изолята белка.
- Потребуется хотя бы три раза в день добавлять его к приему пищи по 30 граммов, — уточнила врач-диетолог.
При этом увеличивать «дозу» белка также не стоит, строго 30 граммов, так как больше за завтрак-обед-ужин все равно не усвоится. Если же вы не готовы к таким добавкам, то к концу поста ограничения грозят вам снижением мышечной массы. А значит, вы станете слабее, суставы и сосуды лишатся необходимой поддержки.
Особенно опасен Великий пост для тех, кто страдает от сахарного диабета, более того, он может в принципе спровоцировать развитие диабета у тех, кто был, что называется, на грани. Все потому, что рацион во время поста становится высокоуглеводным, повышается уровень глюкозы в крови.
- Из-за нарушения углеводного обмена на высокой форме нагрузки может проявиться диабет, — предупреждает Виктория Гончар.
Негативное влияние строгого поста на организм способно довести до астении.
- И нет никакой разницы сколько раз вы будете кушать: четыре раза в день, три основных приема пищи и два перекуса, восемь раз — кратность питания не повлияет на дефицит рациона, — говорит врач.
- Также постящиеся практически не употребляют рыбу, а это источник Омега-3, в пост снижается поступление витаминов группы В, железа, — предупреждает Виктория Гончар.
Для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, когда и вовсе показан дополнительный пожизненный прием Омега-3, пост может стать причиной обострения болезни.
Недостаток жирорастворимых витаминов А, D, Е, основными источниками которых являются сливочное масло, яичный желток и печень трески, скажется на состоянии кожи, волос и ногтей. Единственный способ снизить негативное влияние — заменять все пропавшие из рациона витамины и микроэлементы с помощью всевозможных добавок. Но делать этого без консультации с врачом ни в коем случае нельзя.