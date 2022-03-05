- Дефицит белка рано или поздно приведет к тому, что мышечная масса станет преобразовываться в жировую , — объяснила «Доктору Питеру» врач-диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Виктория Гончар.

При этом даже если постящиеся увеличат количество растительного белка в рационе, это не даст практически никакого эффекта.

- Растительный белок усваивается организмом только на 10-20 процентов, и не более, — сказала Виктория Гончар.

Единственный выход из этой ситуации, отправляться в магазин спортивного питания. Если вы категорически настроены выдержать весь Великий пост с его строгими ограничениями, белок придется добавлять в рацион в виде соевого изолята белка.

- Потребуется хотя бы три раза в день добавлять его к приему пищи по 30 граммов, — уточнила врач-диетолог.