Рак груди и еще 4 «женских» болезни, которыми болеют мужчины

Почему мужчины болеют «женскими» болезнями? По словам врачей, это связано, как правило, с серьезным гормональным сбоем.
Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
- Причинами такого сбоя могут быть возрастные изменения, нарушение обменных процессов в организме или осложнения после перенесенных инфекций. Также на работу эндокринной системы влияют неправильный образ жизни и недостаточная физическая активность, говорит терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова.
Доктор назвала 5 заболеваний, которые принято считать «женскими», но они встречаются и у мужчин. Предупредить любое из них можно, если вести здоровый образ жизни и при первых подозрительных симптомах обращаться к врачу.
Климакс
Мужской климакс (андропауза или гипогонадизм) чаще всего проявляется после 45 лет. Как правило, у таких мужчин снижается половое влечение, развивается эректильная дисфункция и сильное истощение организма. Его развитие связано с уменьшением выработки мужского полового гормона — тестостерона. Если на это состояние не обращать внимания и не лечить, могут развиться осложнения, включая сахарный диабет или стенокардию.
Климакс у мужчин можно заподозрить при следующих симптомах:
нарушения сна;
высокая потливость;
болезненные ощущения в области сердца.
«Молочница»
Вопреки стереотипам среди мужчин тоже встречается кандидоз, который может развиваться на фоне стрессов и ослабления иммунитета. Профилактика и лечение этого заболевания сводится к привычным правилам интимной гигиены и приему противогрибковых препаратов.
Признаки кандидоза у мужчин:
зуд в паховой области;
жжение.
Гинекомастия
Это заболевание, сопровождающееся увеличением молочных желез, у мужчин встречается нередко. К появлению гинекомастии приводят эндокринные нарушения — в организме мужчин начинают преобладать женские половые гормоны эстрогены.
Симптомы гинекомастии у мужчин:
Увеличение молочных желез (может быть одностороннее или двустороннее, неравномерное)
Повышение чувствительности сосков;
Патологические выделения из них.
Варикоз
Считается, что эта болезнь характерна именно для женщин. Но на самом деле, поражение сосудов часто встречается у мужчин, причем оно не зависит от гормональных колебаний. Варикоз может развиваться у мужчин с избыточной массой тела, а также у тех, кто ведет сидячий образ жизни или «любит» поднимать тяжести.
Первые признаки:
Отеки ног,
Боль в ногах после долгого стояния или хождения;
Выпуклые вены под кожей.
Рак груди
Главная опасность, что мужчины обращаются с этой болезнью к врачу уже на поздних стадиях, когда большинство вариантов лечения уже неэффективны. Лечение мужчин и женщин при обнаружении злокачественных новообразований груди по своим принципам похоже, а тактика зависит от размеров и распространенности опухоли. Среди факторов риска рака груди среди мужчин могут быть врожденные патологии, наследственность, профзаболевания.
Врач-андролог Клинической больницы Святителя Луки
- У мужчин рак груди встречается в 100 раз реже, чем у женщин. Между тем, это не такая редкая патология, как может показаться. Причиной развития заболевания является нарушение гормонального профиля в мужском организме, когда женские половые гормоны начинают повышаться, а мужские, наоборот, понижаться.
Чаще всего этим видом онкологического заболевания страдают мужчины старшей возрастной группы 60+. Однако встречается оно и у молодых. На что стоит обращать внимание мужчинам?
Увеличение размеров грудной железы;
Появление уплотнений в груди;
Изменение формы и цвета ореолы;
Выделения из соска.
Если вы заметили такие симптомы, необходимо срочно обратиться к онкологу или маммологу.