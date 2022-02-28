Рак груди и еще 4 «женских» болезни, которыми болеют мужчины

- Причинами такого сбоя могут быть возрастные изменения, нарушение обменных процессов в организме или осложнения после перенесенных инфекций. Также на работу эндокринной системы влияют неправильный образ жизни и недостаточная физическая активность, говорит терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова.

Доктор назвала 5 заболеваний, которые принято считать «женскими», но они встречаются и у мужчин. Предупредить любое из них можно, если вести здоровый образ жизни и при первых подозрительных симптомах обращаться к врачу.

Климакс

Мужской климакс (андропауза или гипогонадизм) чаще всего проявляется после 45 лет. Как правило, у таких мужчин снижается половое влечение, развивается эректильная дисфункция и сильное истощение организма. Его развитие связано с уменьшением выработки мужского полового гормона — тестостерона. Если на это состояние не обращать внимания и не лечить, могут развиться осложнения, включая сахарный диабет или стенокардию.

Климакс у мужчин можно заподозрить при следующих симптомах: