Рак груди и еще 4 «женских» болезни, которыми болеют мужчины
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Почему мужчины болеют «женскими» болезнями? По словам врачей, это связано, как правило, с серьезным гормональным сбоем.

Светлана Мартынова
Светлана Мартынова
доказательная медицина

Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России

- Причинами такого сбоя могут быть возрастные изменения, нарушение обменных процессов в организме или осложнения после перенесенных инфекций. Также на работу эндокринной системы влияют неправильный образ жизни и недостаточная физическая активность, говорит терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова.

Доктор назвала 5 заболеваний, которые принято считать «женскими», но они встречаются и у мужчин. Предупредить любое из них можно, если вести здоровый образ жизни и при первых подозрительных симптомах обращаться к врачу.

Климакс

Мужской климакс (андропауза или гипогонадизм) чаще всего проявляется после 45 лет. Как правило, у таких мужчин снижается половое влечение, развивается эректильная дисфункция и сильное истощение организма. Его развитие связано с уменьшением выработки мужского полового гормона — тестостерона. Если на это состояние не обращать внимания и не лечить, могут развиться осложнения, включая сахарный диабет или стенокардию.

Климакс у мужчин можно заподозрить при следующих симптомах:

  • нарушения сна;

  • высокая потливость;

  • болезненные ощущения в области сердца.

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Вопреки стереотипам среди мужчин тоже встречается кандидоз, который может развиваться на фоне стрессов и ослабления иммунитета. Профилактика и лечение этого заболевания сводится к привычным правилам интимной гигиены и приему противогрибковых препаратов.

Признаки кандидоза у мужчин:

  • зуд в паховой области;

  • жжение.

Гинекомастия

Это заболевание, сопровождающееся увеличением молочных желез, у мужчин встречается нередко. К появлению гинекомастии приводят эндокринные нарушения — в организме мужчин начинают преобладать женские половые гормоны эстрогены.

Симптомы гинекомастии у мужчин:

  • Увеличение молочных желез (может быть одностороннее или двустороннее, неравномерное)

  • Повышение чувствительности сосков;

  • Патологические выделения из них.

Варикоз

Считается, что эта болезнь характерна именно для женщин. Но на самом деле, поражение сосудов часто встречается у мужчин, причем оно не зависит от гормональных колебаний. Варикоз может развиваться у мужчин с избыточной массой тела, а также у тех, кто ведет сидячий образ жизни или «любит» поднимать тяжести.

Первые признаки:

  • Отеки ног,

  • Боль в ногах после долгого стояния или хождения;

  • Выпуклые вены под кожей.

Рак груди

Главная опасность, что мужчины обращаются с этой болезнью к врачу уже на поздних стадиях, когда большинство вариантов лечения уже неэффективны. Лечение мужчин и женщин при обнаружении злокачественных новообразований груди по своим принципам похоже, а тактика зависит от размеров и распространенности опухоли. Среди факторов риска рака груди среди мужчин могут быть врожденные патологии, наследственность, профзаболевания.

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Наталья Хюннинен
Медицина

Врач-андролог Клинической больницы Святителя Луки

- У мужчин рак груди встречается в 100 раз реже, чем у женщин. Между тем, это не такая редкая патология, как может показаться. Причиной развития заболевания является нарушение гормонального профиля в мужском организме, когда женские половые гормоны начинают повышаться, а мужские, наоборот, понижаться.

Чаще всего этим видом онкологического заболевания страдают мужчины старшей возрастной группы 60+. Однако встречается оно и у молодых. На что стоит обращать внимание мужчинам?

  • Увеличение размеров грудной железы;

  • Появление уплотнений в груди;

  • Изменение формы и цвета ореолы;

  • Выделения из соска.

Если вы заметили такие симптомы, необходимо срочно обратиться к онкологу или маммологу.

Анастасия Романова