Обычно кашель появляется, когда все другие симтомы ОРВИ уже заявили о себе. Сначала человек ощущает недомогание, у него начинает «течь» нос, слезятся глаза. Потом поднимается температура, сильная слабость. Следующие в очереди — это боли в грудной клетке, трахее, горле и кашель.
Иногда кашель может быть вполне самостоятельным симптомом, без температуры и боли в горле. Однако попытки вылечить его самостоятельно могут привести к тяжелым последствиям, говорит врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.
Так, одна из самых популярных ошибок — это прием отхаркивающих средств. Кашель часто сопровождается мокротой, заболевшему кажется, что он никак не может прокашляться.
«Дело в том, что кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», — пояснила эксперт в интервью радио
Поставить правильный диагноз при кашле может только специалист, неподготовленному человеку это не под силу, добавила она.
Вторая распространенная ошибка — это самостоятельное назначение себе антибиотиков, когда кашель вызван ОРВИ или COVID-19. Некоторые уверены, что справиться с болезнью им поможет только антибиотик, и чем быстрее человек начнет его пить, тем лучше. Но на самом деле заболевшие только усугубляют ситуацию. Ведь бесконтрольный прием антибиотиков может сильно навредить иммунной системе.
«Антибактериальные препараты — далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета», — заключила эксперт.
Поэтому не стоит заниматься самолечением. Кашель может быть симптомом самых различных заболеваний, установить причину которых может только врач. Обязательно запишитесь на прием к специалисту, особенно, если кашель сопровождается сильной болью в грудной клетке, вы чувствуете, что задыхаетесь, или же он усиливается с каждым днем.
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