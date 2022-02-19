Обычно кашель появляется, когда все другие симтомы ОРВИ уже заявили о себе. Сначала человек ощущает недомогание, у него начинает «течь» нос, слезятся глаза. Потом поднимается температура, сильная слабость. Следующие в очереди — это боли в грудной клетке, трахее, горле и кашель.

Иногда кашель может быть вполне самостоятельным симптомом, без температуры и боли в горле. Однако попытки вылечить его самостоятельно могут привести к тяжелым последствиям, говорит врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.

Так, одна из самых популярных ошибок — это прием отхаркивающих средств. Кашель часто сопровождается мокротой, заболевшему кажется, что он никак не может прокашляться.