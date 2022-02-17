Девушка по имени Наташа Алена Гюнтер поделилась шокирующим видео: на ролике хорошо видно, что у нее после операции на черепе осталась огромная вмятина. Как утверждает блогерша, она даже не догадывалась, что болезнь, похожая на обычный насморк, приведет к таким последствиям. Девушка до последнего думала, что у нее синусит.

По словам Наташи Алены Гюнтер, сначала у нее появились симптомы заболевания, похожего на обыкновенный насморк. Но болезнь никак не отступала, поэтому она решила обратиться к врачам. Началось лечение, которое в итоге закончилось операцией на головном мозге — туда проникла инфекция. Из-за этого ей пришлось удалить половину черепа.