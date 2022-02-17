Девушка по имени Наташа Алена Гюнтер поделилась шокирующим видео: на ролике хорошо видно, что у нее после операции на черепе осталась огромная вмятина. Как утверждает блогерша, она даже не догадывалась, что болезнь, похожая на обычный насморк, приведет к таким последствиям. Девушка до последнего думала, что у нее синусит.
По словам Наташи Алены Гюнтер, сначала у нее появились симптомы заболевания, похожего на обыкновенный насморк. Но болезнь никак не отступала, поэтому она решила обратиться к врачам. Началось лечение, которое в итоге закончилось операцией на головном мозге — туда проникла инфекция. Из-за этого ей пришлось удалить половину черепа.
Ролик девушка опубликовала в своем TikTok. Он быстро стал вирусным и за короткие сроки набрал больше 4 миллионов просмотров. На одном из фото, которое есть в видео, хорошо видно, что у девушки выбрита голова, на которой видна огромная вмятина и большой шрам, оставшийся после операции.
Гюнтер не объяснила, что именно произошло и почему ей пришлось перенести такую операцию. Она лишь пояснила, что у нее было два вмешательства на черепе и одно — на носовых пазухах. В ближайшие месяцы ей заменят недостающую часть черепа.
Однако, как показывает практика, обычный синусит не заканчивается подобным объемом операций, говорит врач-оториноларинголог Александр Калашников — даже при риногенных осложнениях типа менингита.
Риногенные внутричерепные осложнения — это группа заболеваний, развивающихся при распространении инфекции из первичного очага в придаточных синусах или полости носа внутрь черепной коробки.
Александр Калашников
Оториноларингология
Врач-оториноларинголог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)
«Возможно, у девушки было вскрытие лобных пазух. Судя по нейрохирургическому доступу, ей удалили часть теменной кости. Такая операция могла потребоваться из-за опухоли, например, остеосаркомы, или же остеомиелита (гнойно-некротического процесса, развивающегося в кости и костном мозге — Прим. ред.). В редких случаях пациенты страдают от миеломной болезни или мукормикоза пазух носа. Еще один вариант: уже какой-то развивающийся процесс осложнился гнойной инфекцией, которую изначально приняли за обычный синусит», — говорит врач.
Гнойная инфекция в большинстве случаев протекает как обычный насморк. Просто чаще всего все разрешается самостоятельно, иммунитет справляется с болезнью. Стоит помнить, что любые выделения из носа, например, густые зеленые или желтые сопли (исключение — прозрачно-водянистых выделения) — это признак бактериальной инфекции.
Мы привыкли не лечить насморк. Этот неприятный симптом в большинстве случаев действительно проходит сам по себе. Но оказывается, он может вызвать множество осложнений: отиты, синуситы, бронхиты. Например, отиты могут осложняться по-настоящему грозными внутричерепными заболеваниями, такими как менингит или абсцесс. Лор-врачи рассказали «Доктору Питеру», к каким последствиям может привести потекший нос.
Комментарии2