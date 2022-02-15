Биотехнологи из Пермского Политехнического университета смогли создать антибиотик из человеческой крови. Благодаря современным методам им впервые удалось синтезировать уникальный препарат из лейкоцитов — белково-пептидную субстанцию с повышенным антибактериальным и противовирусным эффектом.

Ученые уже провели доклинические исследования, которые показали, что разработка безопасна для человека. Также биотехнологам удалось выяснить, при каких условиях эффективность препарата может повышаться. Разработка может стать основой для создания препаратов широкого спектра действия, которые не вызывают устойчивости у бактерий.

По словам ученых, сейчас для создания белково-пептидных субстанций используют лейкоциты млекопитающих: собак, коз, обезьян, лосей. На их основе получают препараты с антибактериальным и иммуномодулирующим эффектом. Извлеченные из белых кровяных телец белки обрабатывают с помощью лиофилизации — специального способа, который позволяет надолго сохранить их свойства и повысить устойчивость к негативным факторам окружающей среды.

Пептиды извлекают из лейкоцитарных клеток при низких значениях рН и обеззараживают при пониженных температурах. Потом материал подвергают ультрафильтрации, а затем его концентрируют и обессоливают. Для получения частиц с антимикробным эффектом также проводят специальную «очистку».