Биотехнологи из Пермского Политехнического университета смогли создать антибиотик из человеческой крови. Благодаря современным методам им впервые удалось синтезировать уникальный препарат из лейкоцитов — белково-пептидную субстанцию с повышенным антибактериальным и противовирусным эффектом.
Ученые уже провели доклинические исследования, которые показали, что разработка безопасна для человека. Также биотехнологам удалось выяснить, при каких условиях эффективность препарата может повышаться. Разработка может стать основой для создания препаратов широкого спектра действия, которые не вызывают устойчивости у бактерий.
По словам ученых, сейчас для создания белково-пептидных субстанций используют лейкоциты млекопитающих: собак, коз, обезьян, лосей. На их основе получают препараты с антибактериальным и иммуномодулирующим эффектом. Извлеченные из белых кровяных телец белки обрабатывают с помощью лиофилизации — специального способа, который позволяет надолго сохранить их свойства и повысить устойчивость к негативным факторам окружающей среды.
Пептиды извлекают из лейкоцитарных клеток при низких значениях рН и обеззараживают при пониженных температурах. Потом материал подвергают ультрафильтрации, а затем его концентрируют и обессоливают. Для получения частиц с антимикробным эффектом также проводят специальную «очистку».
«Нам впервые удалось получить биологически активную субстанцию пептидов из крови человека, используя ультразвуковую обработку. Регулируя условия ультразвукового воздействия — частоту, мощность и время — мы получили продукт с необходимыми свойствами», — рассказывает кандидат фармацевтических наук Татьяна Гришина. Ее цитирует пресс-служба Пермского Политеха.
Алгоритм, который разработали пермские ученые, позволил получить субстанцию с повышенной биологической активностью. Так, исследователи выяснили, что продуктивность лейкоцитов зависит от способа забора крови и контейнеров для ее хранения. Повысила эффективность препарата и скорость перемешивания при его разработке.
«По мере появления новых классов антибиотиков развиваются и механизмы „сопротивления“ микроорганизмов. Сегодня большинство из них действует только на грамположительные бактерии. Эту проблему может решить создание препаратов, которые не вызывают устойчивости у бактерий. В частности, одними из них становятся антимикробные пептиды, которые содержатся в нейтрофилах человека и животных. Это важные факторы системы врожденного иммунитета, которые обеспечивают защиту от инфекций», — поясняет доктор медицинских наук Лариса Волкова.
Во время доклинических испытаний эксперты также установили, что препарат безопасен для людей с диагнозом «рак». К такому выводу ученые пришли после того, как оценили «в пробирке» токсическое действие вещества на опухолевые клетки, полученные от людей с колоректальной карциномой и меланомой.
Разработчики уже запатентовали технологию, а результаты работы опубликовали в журнале «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии».
Комментарии0