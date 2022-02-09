Чайные пакетики — это просто и удобно: опустил в кипяток, заварил и выкинул без лишних церемоний. Однако увы, безопасней будет от них совсем отказаться: слишком много в таких пакетиках опасного микропластика, рассказывает доктор биологических наук Анча Баранова.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
По словам Барановой, микропластик — по сути, та же пластмасса, но превратившаяся в настолько мелкую крошку, что ее не увидеть невооруженным глазом. Появляются такие частички практически от всех пластиковых изделий.
Ученые из города Нанкин решили выяснить, насколько такие частицы вредны для человека. Они набрали группу людей с воспалительным заболеванием кишечника и контрольную группу из здоровых добровольцев. Специалисты хотели узнать, в чьем кале будет больше частик пластика.
Оказалось, что больше у людей с ВЗК — причем в два раза. Всего у испытуемых нашли 15 типов миропластика: преобладали полиэтилентерефталат (22,3–34,0%) в листочках и полиамид (8,9–12,4%) в волокнах. Причем, как заметили специалисты, чем тяжелее протекало заболевание, тем больше пластика оказывалось в кале.
- Вариантов тут два — либо микропластик усиливает проявления заболевания, либо при ВЗК микропластик как-то больше в кишках застревает. И то, и то — плохо! — предупреждает биолог.
В наш организм микропластик попадает через еду и напитки. Больше всего таких частиц как раз в чайных пакетиках. Так что лучше пользоваться заваркой, резюмирует Баранова.
Как микропластик влияет на организм
Специалист по питанию Дилара Кочак убеждена: пластик по степени опасности для здоровья вполне можно поставить в один ряд с асбестом и табаком. Попадая в кишечник, микропластик нарушает микробиоту и ослабляет иммунитет. Кроме того, пластик способен провоцировать стресс и сбой обмена веществ. В итоге наш организм теряет способность бороться с инфекциями.
Наконец, пластик может вызвать проблемы репродуктивной системы и даже спровоцировать появление онкологических болезней.
Опасные чайные пакетики
Кстати, на одном микропластике вред чайных пакетиков не заканчивается. Специалисты Роскачества изучили состав самых популярных листовых и пакетированных чаев. Часть из них содержали бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Кстати
Сам по себе чай имеет множество полезных свойств, но пить его нужно правильно. Китайские ученые перечислили самые распространенные ошибки, которые мы совершаем, когда пьем этот напиток. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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