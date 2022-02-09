По словам Барановой, микропластик — по сути, та же пластмасса, но превратившаяся в настолько мелкую крошку, что ее не увидеть невооруженным глазом. Появляются такие частички практически от всех пластиковых изделий.

Ученые из города Нанкин решили выяснить, насколько такие частицы вредны для человека. Они набрали группу людей с воспалительным заболеванием кишечника и контрольную группу из здоровых добровольцев. Специалисты хотели узнать, в чьем кале будет больше частик пластика.

Оказалось, что больше у людей с ВЗК — причем в два раза. Всего у испытуемых нашли 15 типов миропластика: преобладали полиэтилентерефталат (22,3–34,0%) в листочках и полиамид (8,9–12,4%) в волокнах. Причем, как заметили специалисты, чем тяжелее протекало заболевание, тем больше пластика оказывалось в кале.

- Вариантов тут два — либо микропластик усиливает проявления заболевания, либо при ВЗК микропластик как-то больше в кишках застревает. И то, и то — плохо! — предупреждает биолог.

В наш организм микропластик попадает через еду и напитки. Больше всего таких частиц как раз в чайных пакетиках. Так что лучше пользоваться заваркой, резюмирует Баранова.