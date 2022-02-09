По словам эндокринолога Зухры Павловой, чтобы снизить риск заболеть COVID-19, надо больше двигаться. Двигательная активность простимулирует выработку миокинов и сжигание жира. Врач ссылается на результаты
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Доказано, что миокины (в частности, FNDC4 и FNDC5) способны уменьшать количество рецепторов к SARS-CoV-2 в клетках жировой ткани (адипоцитах). То есть вирус лишается «посадочных площадок», ему не за что зацепиться. Увы, но ученые в очередной раз подтвердили, что люди с ожирением — более удобная мишень для SARS-CoV-2, нежели стройные собратья. Чем больше жировой ткани, тем больше рецепторов к вирусу. И, к сожалению, у пациентов с ожирением нарушен синтез миокинов, мышечные гормоны вырабатываются не так активно, как у здоровых людей, —
Эндокринолог призвала больше двигаться. По мнению доктора, идеальным для всех видом нагрузки может стать быстрая ходьба «до легкого пота и румянца на щеках». Но только не время болезни.
- Если заболели, то надо лежать и выздоравливать. Никакой физической активности. Необременительные прогулки можно только по окончании болезни. А в спортзал — только через пару недель, — напомнила Зухра Павлова.
22 минуты в день
В прошлом году группа других ученых провела исследование с участием почти 50 000 взрослых с COVID-19. И выяснила, кто занимался спортом не менее 150 минут в неделю (22 минуты в день), избежал госпитализации и в целом переносил ковид не в тяжелой форме. Свои результаты они опубликовали в Британском журнале спортивной медицины.
Эксперты называли 5 способов начать больше двигаться:
Гулять быстрым шагом.
Практиковать короткие тренировки в течение дня, если ведете малоподвижный образ жизни. Например, делать упражнения шесть раз в день по четыре минуты, или четыре — по шесть.
Тренироваться умнее, а не дольше. К примеру, посвятить ежедневные 22 минуты спорта интенсивной интервальной тренировке. Она состоит из 5 упражнений по минуте каждое, которые надо повторить 4 раза.
Заняться игровыми видами спорта, которые нравились в детстве, или составить компанию детям и внукам в их играх.
Отслеживать свою физическую активность. Люди склонны занижать время, которое они уделяют спорту.
Комментарии9