- Доказано, что миокины (в частности, FNDC4 и FNDC5) способны уменьшать количество рецепторов к SARS-CoV-2 в клетках жировой ткани (адипоцитах). То есть вирус лишается «посадочных площадок», ему не за что зацепиться. Увы, но ученые в очередной раз подтвердили, что люди с ожирением — более удобная мишень для SARS-CoV-2, нежели стройные собратья. Чем больше жировой ткани, тем больше рецепторов к вирусу. И, к сожалению, у пациентов с ожирением нарушен синтез миокинов, мышечные гормоны вырабатываются не так активно, как у здоровых людей, — написала Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Эндокринолог призвала больше двигаться. По мнению доктора, идеальным для всех видом нагрузки может стать быстрая ходьба «до легкого пота и румянца на щеках». Но только не время болезни.

- Если заболели, то надо лежать и выздоравливать. Никакой физической активности. Необременительные прогулки можно только по окончании болезни. А в спортзал — только через пару недель, — напомнила Зухра Павлова.