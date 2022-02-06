Чем раньше диагностируют болезнь, тем больше шанс, что ее получится вылечить. Именно поэтому так важно регулярно посещать врачей — даже если кажется, что никаких жалоб нет.
Например, многие болезни груди (в том числ и рак) вообще долго не дают каких-то выраженных симптомов — или их признаки можно спутать с проявлениями других болезней, а то и вообще списать на что-то еще.
О том, какие есть признаки, что вам давно пора сходить к маммологу и проверить свое здоровье, рассказывают специалисты.
- В профилактических целях (когда ничего не болит и ничего не беспокоит) каждая девушка и женщина должна посещать врача-маммолога один раз в год. В зависимости от возраста и клинической ситуации врач назначит УЗИ или маммографию в плановом порядке.
Обратиться к врачу-маммологу нужно как можно быстрее, если у вас:
боли в молочных железах — связанные или не связанные с менструальным циклом;
травма молочной железы — даже простой ушиб, не говоря уже о гематомах и серьезных повреждениях;
при планировании беременности и перед программой ЭКО;
перед планированием операции по увеличению груди — убедиться, что нет противопоказаний;
перед назначением гормональных препаратов — гормонозаместительной терапии, оральных контрацептивов;
если вы кормите грудью — при появлении признаков лактостаза или клиники мастита, при решении завершить лактацию самостоятельно.
Михаил Гончарук
Медицина
Врач-онколог, хирург Медицинского института им. Березина Сергея
- К маммологу надо обращаться всем женщинам старше 20 лет, независимо от того, есть ли у них жалобы или нет, хотя бы раз в два года.
Особенно это важно для тех, у кого в роду если в роду были случаи рака молочной железы. В таком случае посещать маммолога нужно раз в год, не реже.
Для того чтобы понять, есть ли повод для беспокойств и нужно ли записаться к маммологу, важно периодически проводить самообследование. Делать его следует раз в месяц, в один и тот же день менструального цикла, лучше всего — в 5-й или 6-й, когда железа максимально расслаблена (после наступления менопаузы день месяца не играет роли).
Начинается самообследование с осмотра белья — даже незначительные следы желтых, зеленоватых или кровянистых выделений на внутренней стороне бюстгальтера должны стать поводом для немедленного визита к маммологу.
Для следующего этапа — визуального осмотра — помещение должно быть хорошо освещено. Раздевшись и встав перед зеркалом, опустите руки, расслабьте плечи и сравните отражение с тем, что видели месяц назад. Затем поднимите руки над головой, и, удерживая их в таком положении, внимательно осмотрите грудь.
Какие симптомы должны насторожить
Резкое изменение размеров и формы груди;
Деформация ее контура;
Появление выраженной асимметрии молочных желез;
Появление эрозий, покраснений, припухлостей;
Деформация сосков, втяжки, появление на них трещин.
Причину появления любого из этих признаков лучше выяснить с врачом.
Завершающий этап самоосмотра — самопальпация. Она проводится либо стоя, либо лежа. Во втором случае следует лечь на бок, вытянуть руку вдоль туловища и подложить под исследуемую молочную железу свернутое валиком полотенце. Правой рукой исследуете левую грудь левой — правую.
Пальпация проводится подушечками двух-трех сомкнутых пальцев, но не большого. В положении стоя ощупывайте каждый участок молочной железы, продвигаясь от ключицы до нижнего края ребер, а затем — от грудины до подмышки, включая подмышечную впадину. Ведь в ней располагаются лимфоузлы, увеличение которых может свидетельствовать о воспалительных процессах. В положении лежа постепенно продвигайте пальцы по спирали, от подмышечной впадины в сторону соска.
Такой осмотр также позволяет выявить малейшие уплотнения в молочных железах, увеличение лимфатических узлов.
Маммолог — врач не только для женщин
К сожалению, рак молочной железы не обходит стороной и мужчин. Как и другие болезни, связанные с грудью. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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