- К маммологу надо обращаться всем женщинам старше 20 лет, независимо от того, есть ли у них жалобы или нет, хотя бы раз в два года.

Особенно это важно для тех, у кого в роду если в роду были случаи рака молочной железы. В таком случае посещать маммолога нужно раз в год, не реже.

Для того чтобы понять, есть ли повод для беспокойств и нужно ли записаться к маммологу, важно периодически проводить самообследование. Делать его следует раз в месяц, в один и тот же день менструального цикла, лучше всего — в 5-й или 6-й, когда железа максимально расслаблена (после наступления менопаузы день месяца не играет роли).

Начинается самообследование с осмотра белья — даже незначительные следы желтых, зеленоватых или кровянистых выделений на внутренней стороне бюстгальтера должны стать поводом для немедленного визита к маммологу.

Для следующего этапа — визуального осмотра — помещение должно быть хорошо освещено. Раздевшись и встав перед зеркалом, опустите руки, расслабьте плечи и сравните отражение с тем, что видели месяц назад. Затем поднимите руки над головой, и, удерживая их в таком положении, внимательно осмотрите грудь.