- Коронавирус для большинства из переболевших им людей не проходит бесследно, — считает невролог Натан Давидов. — Часто после коронавирусной инфекции у человека отмечают нарушения в нервной системе, а также в работе головного мозга. После болезни у многих пациентов сохраняется астенизация — общая слабость организма, нарушение сна, также когнитивные нарушения в виде снижения памяти и умственной работоспособности. Очень частыми постковидными симптомами являются нарушение обоняния или его полная потеря (аносмия). Такое состояние может продолжаться от 1 месяца до 1 года.

Очень часто бывают жалобы на головокружения (вестибулярный нейронит), когда коронавирус дает осложнение на слуховой нерв. Такие пациенты отмечают выраженное головокружение, шаткость при ходьбе, тошноту, рвоту.

Инфекция нарушает функции центральной нервной системы и пострадать от этого может даже человек, не имевший раньше подобных заболеваний.

Это могут быть и тревожные расстройства, и депрессивные состояния, и подавленность.

Когда нужно бить тревогу?

Если данное состояние держится более месяца и мешает жить, нарушает качество вашей жизни, необходимо обратиться за медицинской помощью с целью дообследования и подбора необходимой терапии.