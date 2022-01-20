Пациенты с легкой формой COVID-19, у которых могут не наблюдаться симптомы «долгого ковида», нередко жалуются на ухудшение внимания и памяти даже через шесть-девять месяцев после заражения, показало исследование британского Оксфордского университета, пишет
Чаще всего пациенты сообщают о когнитивных проблемах, влияющих на уровень концентрации, наряду с забывчивостью и утомляемостью.
Исследователи попросили участников эксперимента, перенесших COVID-19 в нетяжелой форме, выполнить упражнения для проверки памяти и когнитивных способностей. Оказалось, что у пост-ковидников значительно ухудшилась эпизодическая память, связанная с личным опытом, в течение 6 месяцев после заражения. Также даже через 9 месяцев после болезни отмечалось значительное снижение способности концентрировать внимание, чем у тех, кто не болел ковидом.
При этом экс-ковидники показали хорошие результаты в тестах на другие когнитивные способности, включая рабочую память и планирование.
— Что удивительно, участники исследования физически чувствовали себя хорошо, не жаловались на проблемы с сердцем, другими органами, но демонстрировали ухудшение внимания и памяти, — рассказал доктор Сицзя Чжао из департамента экспериментальной психологии Оксфордского университета.
Наши результаты показывают, что люди могут месяцами испытывать некоторые хронические когнитивные последствия ковида.
- Коронавирус для большинства из переболевших им людей не проходит бесследно, — считает невролог Натан Давидов. — Часто после коронавирусной инфекции у человека отмечают нарушения в нервной системе, а также в работе головного мозга. После болезни у многих пациентов сохраняется астенизация — общая слабость организма, нарушение сна, также когнитивные нарушения в виде снижения памяти и умственной работоспособности. Очень частыми постковидными симптомами являются нарушение обоняния или его полная потеря (аносмия). Такое состояние может продолжаться от 1 месяца до 1 года.
Очень часто бывают жалобы на головокружения (вестибулярный нейронит), когда коронавирус дает осложнение на слуховой нерв. Такие пациенты отмечают выраженное головокружение, шаткость при ходьбе, тошноту, рвоту.
Инфекция нарушает функции центральной нервной системы и пострадать от этого может даже человек, не имевший раньше подобных заболеваний.
Это могут быть и тревожные расстройства, и депрессивные состояния, и подавленность.
Когда нужно бить тревогу?
Если данное состояние держится более месяца и мешает жить, нарушает качество вашей жизни, необходимо обратиться за медицинской помощью с целью дообследования и подбора необходимой терапии.
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