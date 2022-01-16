Хозяйки знают: от того, в какой посуде готовишь, зависит в том числе и то, насколько блюдо выйдет вкусным и здоровым — можно ведь обойтись меньшим количеством масла или вовсе без него, если покрытие правильное. Однако вопрос выбора кастрюль и сковородок неотрывно связан и с безопасностью. В некоторых случаях посуда может навредить здоровью — и речь тут уже не о фигуре.
Николай Дубинин
Дезинфектология
Санитарный врач, эксперт по борьбе с вредителямиdobrolov.com/about/team/dubinin/
От материала корпуса и антипригарного покрытия посуды напрямую зависят не только вкусовые качества пищи, но и здоровье людей, которые ее едят.
Чаще всего в магазинах можно найти сковородки с покрытием из тефлона. В состав этого материала входят ПТФЭ (политетрафторэтилен) и ПФОК (перфтороктановая кислота) — химические элементы, которые при нагревании свыше 200 градусов становятся опасными для здоровья. Токсичные испарения способны спровоцировать полимерную лихорадку, рак груди и яичников — у женщин, рак предстательной железы — у мужчин. Еще один нюанс — тефлон легко повредить ножом, вилкой, металлическим венчиком, после чего использовать такую посуду уже нельзя.
Кстати, еще тефлоновая посуда может спровоцировать появление синдрома «дырявого» кишечника.
Керамическое покрытие — композитный полимер, включающий микроскопические частицы песка. Керамическую сковороду можно нагревать до 450 градусов по Цельсию и готовить, чуть-чуть смазав маслом. Равномерный прогрев гарантирован.
Есть и негативные моменты: керамика склонна к сколам от механического воздействия, перепадов температуры, чистки щелочными средствами.
Дешевые, некачественные изделия быстро выходят из строя и становятся опасными для здоровья. Через сколы в пищу попадают свинец и кадмий, отравление которыми приводит к головным болям, болям в животе, в особо тяжелых случаях может спровоцировать дисфункцию репродуктивной системы.
Одно из самых безопасных покрытий — из мрамора. Это тот же тефлон, только с добавлением микрочастиц мрамора. В отличие от обыкновенного тефлонового слоя, такая сковородка прослужит много лет.
Для увеличения срока службы ее нужно периодически смазывать маслом и протирать насухо, не ставя на огонь. Она более устойчива к внешним воздействиям (острым краям, перепаду температуры), намного дольше держит тепло.
Титановое, алмазное, гранитное покрытия — самая дорогая, но и самая качественная, безопасная нанооблицовка. Не придет в негодность и за четверть века, безвредна с точки зрения влияния на здоровье человека, не повреждается от соприкосновения с металлическими предметами (венчик, вилка), легче чугунных жаровен, для жарки нужно минимальное количество масла.
Чугун — экологически безопасный, универсальный и практически вечный материал. Посуду из него можно чистить любыми средствами — от обезжиривающего геля до жесткого абразива. Жарить на такой сковороде можно абсолютно все.
Алюминий — самый дешевый металл. Штампованная посуда из него — более тонкая, от перегрева может деформироваться. Литые жаровни более толстые, выдерживают высокую температуру, не меняя форму. В них еду лучше разогревать, а не готовить. Это нейротоксичный металл.
Чтобы не спровоцировать отравление алюминием, лучше использовать посуду с анодированным покрытием, которое предотвращает его попадание в пищу. А еще алюминиевой сковородке не стоит жарить томатную пасту или лимон — иначе блюдо будет невкусным.
У посуды из нержавеющей стали отличная репутация — ее одобряют профессиональные повара. Такие кухонные принадлежности легче, чем чугунные, нагреваются быстрее (остывают тоже быстрее), не меняют цвет и вкус продуктов, не вступают с ними в химическую реакцию, легко отмываются обычными моющими средствами.
Подобная посуда безопасна, но с оговоркой — использовать можно лишь утварь, сделанную из пищевых марок стали, которые не дают металлического привкуса.
Медь быстро нагревается и быстро остывает. На сковородке из этого материала удобнее всего готовить блюда, которым нужно медленное томление или смена температурного режима. Срок эксплуатации не ограничен. Однако излишки меди в организме приводят к отравлению.
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