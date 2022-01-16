Керамическое покрытие — композитный полимер, включающий микроскопические частицы песка. Керамическую сковороду можно нагревать до 450 градусов по Цельсию и готовить, чуть-чуть смазав маслом. Равномерный прогрев гарантирован.

Есть и негативные моменты: керамика склонна к сколам от механического воздействия, перепадов температуры, чистки щелочными средствами.

Дешевые, некачественные изделия быстро выходят из строя и становятся опасными для здоровья. Через сколы в пищу попадают свинец и кадмий, отравление которыми приводит к головным болям, болям в животе, в особо тяжелых случаях может спровоцировать дисфункцию репродуктивной системы.

Одно из самых безопасных покрытий — из мрамора. Это тот же тефлон, только с добавлением микрочастиц мрамора. В отличие от обыкновенного тефлонового слоя, такая сковородка прослужит много лет.

Для увеличения срока службы ее нужно периодически смазывать маслом и протирать насухо, не ставя на огонь. Она более устойчива к внешним воздействиям (острым краям, перепаду температуры), намного дольше держит тепло.