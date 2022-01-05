Полезными для здоровья считаются макароны, произведенные из пшеницы твердых сортов. На их упаковке обычно пишут «группа А», «1 класс», durum, «пшеница твердых сортов» или semola di grano duro. В последнее время также популярностью стали пользоваться макароны из цельнозерновой (обойной) муки. По
Чем полезны макароны
Макаронные изделия относят к сложным углеводам, они снижают уровень плохого холестерина, снабжают организм клетчаткой и надолго дают чувство сытости. При этом энергетическая ценность сваренных макарон составляет всего 197 ккал на 100 г.
Считается, чем больше белка в составе макарон, тем лучше — минимум 12 г на 100 г продукта.
Готовить макароны советуют до состояния al dente — то есть оставляя слегка недоваренными. Это помогает сохранить пищевые волокна, полезные для перистальтики кишечника. А вот одна из типичных ошибок при варке, которую допускают многие хозяйки, наоборот, может уменьшить пользу блюда.
- Готовые макароны нельзя промывать водой, особенно холодной. Этим вы сразу уменьшите содержание витаминов в продукте. Подавать пасту на стол нужно с пылу, с жару, дымящейся, — рекомендуют эксперты.
Не разогревать повторно
Ранее врач-гастроэнтеролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Юлия Лернер перечислила 8 продуктов, которые вредно есть разогретыми. По словам доктора, макаронные изделия, как и блюда с картофелем и рисом, не стоит разогревать повторно — если не получилось съесть сразу, лучше их хранить и употреблять в холодном виде.
6 продуктов, которые полезно сочетать с макаронами:
Овощи;
Грибы;
Морепродукты;
Постное мясо (кролик, индейка, курица);
Легкий томатный соус;
Немного нежирного сыра (рикотта, брынза).
Однако в Роспотребнадзоре напомнили, что даже «правильную» пасту не стоит есть каждый день — полезнее для здоровья готовить еще не чаще 2-3 раз в неделю, а употреблять утром или днем.
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