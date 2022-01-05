Чем полезны макароны

Макаронные изделия относят к сложным углеводам, они снижают уровень плохого холестерина, снабжают организм клетчаткой и надолго дают чувство сытости. При этом энергетическая ценность сваренных макарон составляет всего 197 ккал на 100 г.

Считается, чем больше белка в составе макарон, тем лучше — минимум 12 г на 100 г продукта.