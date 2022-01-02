Игромания стала официальным заболеванием с 2022 года. С 1 января вступили в силу принятые ВОЗ МКБ-11 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем), где пристрастие к играм отнесли к «игровому расстройству».

Условия для постановки диагноза «игромания»

при игровом расстройстве человек не контролирует, когда и сколько он играет;

из-за видеоигр он жертвует прочими занятиями и увлечениями;

даже если человек осознает последствия, он не может остановиться. Эти причины могут приносить вред человеку или его окружающим, влиять на жизнь и трудовую деятельность.

Диагноз «игромания» может быть поставлен, если такие отклонения повторяются или сохраняются в течение 12 месяцев, при этом в некоторых случаях ВОЗ рекомендует сократить срок наблюдения за пациентом: например, если у него проявляются «серьезные симптомы» заболевания , пишет ТАСС.

Несколько десятков ученых из ведущих мировых университетов с опасением отнеслись к новым МКБ-11 и диагнозу «игромания». Об этом говорится в документе, опубликованном на Pubmed .

Критике подверглись туманные критерии для постановки диагноза. Они аналогичны тем, что врачи применяют в случаях злоупотребления психоактивными веществами и азартными играми.

Ученые отмечают, что при этом, «зависимостью» можно назвать и ситуацию, когда человек при депрессии не может встать с кровати, и считают, что нередко — пристрастие к играм — это всего лишь защитный механизм.

Также эксперты опасаются, что в условиях моральной паники вокруг видеоигр врачи будут ставить диагноз неоправданно, тем более туманные критерии к этому располагают.