Игромания стала официальным заболеванием с 2022 года. С 1 января вступили в силу принятые ВОЗ МКБ-11 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем), где пристрастие к играм отнесли к «игровому расстройству».
Условия для постановки диагноза «игромания»
при игровом расстройстве человек не контролирует, когда и сколько он играет;
из-за видеоигр он жертвует прочими занятиями и увлечениями;
даже если человек осознает последствия, он не может остановиться. Эти причины могут приносить вред человеку или его окружающим, влиять на жизнь и трудовую деятельность.
Диагноз «игромания» может быть поставлен, если такие отклонения повторяются или сохраняются в течение 12 месяцев, при этом в некоторых случаях ВОЗ рекомендует сократить срок наблюдения за пациентом: например, если у него проявляются «серьезные симптомы» заболевания, пишет
Несколько десятков ученых из ведущих мировых университетов с опасением отнеслись к новым МКБ-11 и диагнозу «игромания». Об этом говорится в документе, опубликованном на
Критике подверглись туманные критерии для постановки диагноза. Они аналогичны тем, что врачи применяют в случаях злоупотребления психоактивными веществами и азартными играми.
Ученые отмечают, что при этом, «зависимостью» можно назвать и ситуацию, когда человек при депрессии не может встать с кровати, и считают, что нередко — пристрастие к играм — это всего лишь защитный механизм.
Также эксперты опасаются, что в условиях моральной паники вокруг видеоигр врачи будут ставить диагноз неоправданно, тем более туманные критерии к этому располагают.
Ранее «Доктор Питер» сообщал, что одиннадцатая международная классификация болезней — МКБ-11 — может быть внедрена в России только к 2025 году. Причем, в течение двух лет после перевода на МКБ-11 будут работать одновременно и новая, и старая системы, чтобы не потерять уже существующие данные.
Предполагается, что новым правилам кодирования болезней придется переобучить 1,8 миллиона человек. В последний раз Россия переходила на новую классификацию болезней около 30 лет назад.
Что еще изменится в МКБ-11
Трансгендерность — желание сменить пол — перестала считаться психическим расстройством или нарушением.
Синдром эмоционального выгорания на работе официально стал медицинским диагнозом.
Серьезно изменились классы «Аномалии развития» и «Болезни кожи».
Добавлено пять новых — «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон-бодрствование», «Заболевания, известные в народной медицине», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем».
Появилось подробное описание всех типов диабета,
ВИЧ позиционируется как хроническое заболевание,
Отдельно кодируются редкие генетические заболевания.
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