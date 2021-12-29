Российские врачи спасли ребенка с некрозом пищевода, который развился из-за батарейки

Врачи напоминают: мелкие детали от игрушек, пуговицы, монеты, шарики, магниты и батарейки стоит убирать подальше от маленьких детей. Дети часто начинают играть с ними, проглатывают, а потом оказываются на операционном столе. Так, «Доктор Питер» рассказывал об инциденте, когда годовалый малыш проглотил 117 магнитных шариков от конструктора. Родители не растерялись и сразу вызвали скорую помощь. Мальчику потребовалась экстренная операция. К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудочно-кишечного тракта.

Конструкторы из магнитных шариков стали причиной повального травматизма среди маленьких детей. Когда они только появились в 2013–2014 годах, врачи говорили о настоящей эпидемии среди малолетних: они глотали магниты, которые соединялись в кишечнике и вызывали в нем некроз тканей. В результате дети подвергались калечащим операциям. Некоторых спасти не удалось, дети умирали. Роспотребнадзор обещал отозвать из продажи подобные игрушки, но все осталось на своих местах. Обещали разобраться с проблемой и в Минпромторге , безрезультатно.