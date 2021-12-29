Российские врачи спасли ребенка с некрозом пищевода, который развился из-за батарейки

В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 2-летняя девочка. Как рассказали родители, ребенок случайно проглотил круглую батарейку. Обеспокоенные мама и папа сперва пытались самостоятельно извлечь инородный предмет, но все было безрезультатно, и тогда они вызвали бригаду скорой помощи. Девочку экстренно госпитализировали. Малышка не могла нормально дышать, у нее обильно выделялась слюна. Медики начали осматривать девочку и выяснили, что проглоченная батарейка застряла в пищеводе.
«Из-за длительного нахождения батарейки внутри ЖКТ, у пациентки развился некроз стенки пищевода. Родителям важно знать: если ребенок проглотил инородный предмет, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Не стоит пытаться достать его самостоятельно или ждать, пока „само выйдет“», —
Особенно опасны батарейки, которые, окисляясь, могут вызвать электрохимический ожог и привести к необратимым последствиям, вплоть до перфорации стенки пищевода.
Медики спасли малышку — батарейку удалили эндоскопическим методом. После операции девочка проходила терапию, и только после этого ее выписали из больницы.
Врачи напоминают: мелкие детали от игрушек, пуговицы, монеты, шарики, магниты и батарейки стоит убирать подальше от маленьких детей. Дети часто начинают играть с ними, проглатывают, а потом оказываются на операционном столе. Так, «Доктор Питер» рассказывал об инциденте, когда годовалый малыш проглотил 117 магнитных шариков от конструктора. Родители не растерялись и сразу вызвали скорую помощь. Мальчику потребовалась экстренная операция. К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудочно-кишечного тракта.
Конструкторы из магнитных шариков стали причиной повального травматизма среди маленьких детей. Когда они только появились в 2013–2014 годах, врачи говорили о настоящей эпидемии среди малолетних: они глотали магниты, которые соединялись в кишечнике и вызывали в нем некроз тканей. В результате дети подвергались калечащим операциям. Некоторых спасти не удалось, дети умирали. Роспотребнадзор обещал отозвать из продажи подобные игрушки, но все осталось на своих местах. Обещали разобраться с проблемой и в Минпромторге , безрезультатно.
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