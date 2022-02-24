Право на бесплатную медицинскую помощь закреплено законодательно. Полный перечень услуг, который предоставляют по полису ОМС, может меняться в зависимости от региона, но минимальный набор — базовый для всей территории страны.
Экстренная помощь
Если жизнь человека находится под угрозой, ему должны оказать первую помощь бесплатно, независимо от того, есть ли у него с собой документы, прописка или полис ОМС. Так же на бесплатную экстренную помощь даже при отсутствии документов могут рассчитывать дети до года и беременные женщины.
Плановая медицинская помощь
Если есть жалобы на самочувствие, полис ОМС гарантирует бесплатную консультация терапевта или профильного врача. Можно самостоятельно записаться к гинекологу, дерматологу, кардиологу. К некоторым специалистам направление выдает терапевт.
С пациента не имеют права брать деньги за направления на диагностику и на лечение. В больнице не имеют права требовать деньги за сокращение срока ожидания медицинской помощи, за ознакомление с документами, за прохождение вне очереди.
При любых сомнительных ситуациях имеет смысл обращаться к представителям страховой компании. Номер горячей линии указан на полисе. Даже если пациенту пришлось заплатить, и это было неправомерно, представители страховой компании примут меры, чтобы вернуть деньги.
Анализы и диагностика
Общеклинические анализы
кал на наличие крови, простейших, паразитов, патологических изменений ЖКТ;
мокроты;
синовиальной жидкости;
отделений уретры и простаты;
выделений женских половых органов
Клинические анализы мочи и крови
общий анализ;
уровень белка в моче;
уровень кальция, калия, натрия, фосфора, альфа-амилазы;
тест на наличие крови в моче;
гемоглобин в плазме;
эритроциты;
тромбоциты.
Диагностика
ЭКГ;
флюорография;
УЗИ щитовидной и молочной желез, органов малого таза;
маммография;
рентген;
МРТ и КТ;
биопсия.
Операции
Операции, устраняющие угрозу жизни и здоровью пациента, проводят бесплатно. В перечень также входят операции при катаракте, глаукоме, косоглазии, септопластика (исправление искривленной носовой перегородки) по показаниям врача.
Если пациент находится в стационаре, лекарственные препараты, назначенные врачом, ему обязаны представить бесплатно. То же самое касается и перевязочных материалов. Если больного необходимо перевести в другое медицинское учреждение, транспортировка также оплачивается из средств ОМС.
Стоматология
Не все знают, но по полису ОМС можно получить и стоматологические услуги. В перечень входят первичный осмотр и консультация, а также некоторые другие процедуры:
лечение заболеваний зубов и десен;
рентгенография;
удаление зубного камня;
удаление зубов и некоторые другие. Подробности можно уточнить в своей страховой компании.
ЭКО
С полисом ОМС можно претендовать на бесплатное проведение ЭКО. Но только в том случае, если диагноз бесплодие был подтвержден лечащим врачом. Государство выделяет квоту на каждый регион, поэтому своей очереди иногда приходится ждать довольно долго.
Ян Власов
врач-невролог, сопредседатель Всероссийского союза пациентов
Медицинская помощь оказывается согласно утвержденным стандартам. Если они прописаны, то оплачиваются в рамках ОМС или ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) — тарифы на оказание помощи будут одинаковыми в платных и бесплатных медицинских учреждениях.
Больницам законодательно разрешено оказывать платные медицинские услуги. Их могут предоставлять в полном объеме стандарта либо по просьбе пациента в виде отдельных консультаций или медицинских вмешательств. Оплата производится за сервис, скорость оказания помощи, особенно сроки диагностики.
Экстренная помощь предоставляется в тяжелых ситуациях. Бесплатная медицинская помощь имеет регламентированные сроки оказания. Врач имеет право направить пациента на ожидание получения плановой помощи. Например, если предусмотрено обследование на магнитно-резонансном томографе, то оно должно быть произведено в течение 3 недель, позже — будет являться нарушением закона.
Некоторые услуги или расходные материалы не покрываются тарифом ОМС. Пациент имеет право заключить договор с клиникой на оказание платных услуг и воспользоваться нужными ему расходными материалами или процедурами.
На практике, к сожалению, люди, даже находящиеся в стесненном финансовом положении, вынуждены часто прибегать к платным услугам клиник. Причин этому несколько. Потребность пройти обследование или получить консультацию в кратчайшие сроки, навязывание платных услуг со стороны медицинских учреждений.
Минимальная ставка врача в настоящее время — это 14 700 рублей. Остальная часть дохода складывается из надбавок и премиальных. Клиники в стремлении удержать квалифицированных врачей создают фонд для оплаты надбавок врачам. Отсюда рост и навязывание платных услуг.
Глобально проблема все же не столько в низкой осведомленности пациентов о своих правах или навязывании услуг со стороны клиник, которые просто пытаются выжить, сколько в подходах к формированию тарифов в ОМС. До сих пор не посчитана стоимость так называемого законченного случая оказания медицинской помощи. Именно от этой суммы мы должны исходить, рассчитывая тарифы. Только зная величину этого показателя, можно создать экономически оправданную систему в здравоохранении, где будут учтены интересы всех сторон.
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