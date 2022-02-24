Право на бесплатную медицинскую помощь закреплено законодательно. Полный перечень услуг, который предоставляют по полису ОМС, может меняться в зависимости от региона, но минимальный набор — базовый для всей территории страны.

Экстренная помощь

Если жизнь человека находится под угрозой, ему должны оказать первую помощь бесплатно, независимо от того, есть ли у него с собой документы, прописка или полис ОМС. Так же на бесплатную экстренную помощь даже при отсутствии документов могут рассчитывать дети до года и беременные женщины.

Плановая медицинская помощь

Если есть жалобы на самочувствие, полис ОМС гарантирует бесплатную консультация терапевта или профильного врача. Можно самостоятельно записаться к гинекологу, дерматологу, кардиологу. К некоторым специалистам направление выдает терапевт.

С пациента не имеют права брать деньги за направления на диагностику и на лечение. В больнице не имеют права требовать деньги за сокращение срока ожидания медицинской помощи, за ознакомление с документами, за прохождение вне очереди.

При любых сомнительных ситуациях имеет смысл обращаться к представителям страховой компании. Номер горячей линии указан на полисе. Даже если пациенту пришлось заплатить, и это было неправомерно, представители страховой компании примут меры, чтобы вернуть деньги.