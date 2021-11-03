Аутизм — генетически обусловленное нарушение. Однако его вовсе не принято считать заболеванием, напоминают врачи. Правильно сказать, что это поведенческий диагноз — расстройство развития, при котором человек испытывает проблемы в социальной коммуникации, в обработке сенсорной информации.
Чаще всего первые признаки аутизма проявляются еще в раннем детстве, пишет британское издание
У людей с аутизмом — особое поведение, которое можно идентифицировать по конкретным признакам. Эксперты правозащитной организации США Autism Speaks назвали три основных признака, по которым можно заподозрить аутизм как у взрослого, так и у ребенка:
человек всегда предпочитает одиночество обществу;
он старается избегать зрительного контакта;
вы видите, что он слишком интенсивно и эмоционально реагирует даже на самые обычные вещи.
Однако важно помнить: с уверенностью заявить, что у человека аутизм, может только специалист. С такими людьми работают психологи и неврологи, чтобы подробнее разобраться в особенностях поведения.
Люди с аутизмом могут страдать как от как гиперчувствительности (чрезмерной реакции), так и от пониженной чувствительности (недостаточной реакции) на различные внешние стимулы.
Если говорить о гиперчувствительности, то она может проявляться в присутствии яркого света, определенных звуков, запахов, текстур и вкусов. Человек интенсивно реагирует на окружающим мир. Пониженная чувствительность, напротив, может проявляться влечением к ярким и громким раздражителям. У таких людей слабая чувствительность к жару, холоду, боли, плохое осознание положения своего тела и т.п.
Вот еще несколько признаков, по которым можно заподозрить аутизм у ребенка:
бегает на цыпочках, кружится на месте;
делает ряды из игрушек и разных предметов, машет «крыльями».
на пустом месте издает пронзительные звуки.
трясет каким-либо предметом перед глазами. Это распространенная аутичная привычка (повторяющееся действие — называется «аутостимуляция», «стимминг», «стим»). Только если обычные люди грызут ногти, ковыряются в носу, щелкают ручкой, закручивают волос на пальце, то аутисты делают это практически постоянно.
не реагирует на зов, на улыбку (не улыбается в ответ). «Миша, посмотри!» — ребенок не поворачивает голову, не реагирует, словно ему не интересно.
Детей-аутистов боятся, стараются оградить от них своих сыновей и дочерей. Вокруг этого расстройства давно образовалось множество мифов. Правда ли, что аутизм «любит» мальчиков? Все ли аутисты гениальны или талантливы? Можно ли вылечить аутизм? «Доктор Питер разбирался с экспертами».
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