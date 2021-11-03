Аутизм — генетически обусловленное нарушение. Однако его вовсе не принято считать заболеванием , напоминают врачи. Правильно сказать, что это поведенческий диагноз — расстройство развития, при котором человек испытывает проблемы в социальной коммуникации, в обработке сенсорной информации.

Чаще всего первые признаки аутизма проявляются еще в раннем детстве, пишет британское издание Express. Человека с таким расстройством не надо постоянно пичкать лекарствами и закрывать в больницах. Ему нужна поддержка и забота близких людей, чтобы легче принимать окружающий мир.

У людей с аутизмом — особое поведение, которое можно идентифицировать по конкретным признакам. Эксперты правозащитной организации США Autism Speaks назвали три основных признака, по которым можно заподозрить аутизм как у взрослого, так и у ребенка:

человек всегда предпочитает одиночество обществу;

он старается избегать зрительного контакта;

вы видите, что он слишком интенсивно и эмоционально реагирует даже на самые обычные вещи.

Однако важно помнить: с уверенностью заявить, что у человека аутизм, может только специалист. С такими людьми работают психологи и неврологи, чтобы подробнее разобраться в особенностях поведения.