«В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам министра, число коек в медучреждениях «вынужденно» увеличили до 292 тысяч мест.

По данным Минздрава, хуже всего дела с ковидными койками обстоят в этих регионах:

Удмуртская республика

Смоленская область

Чукотский автономный округ

Ульяновская область

Саратовская область

Республика Марий Эл

Омская область

Рязанская область

Приморский край

Республика Адыгея

Владимирская область

Чувашская республика

Самарская область

В «список Минздрава» не попали еще несколько регионов, в которых сложилась критическая ситуация с ковидом. Об этом прямо говорят местные чиновники.

Севастополь

«Практически весь коечный фонд занят, 5% остается в резерве. Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности. Наша медицина работает за гранью своих возможностей», — заявил СМИ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ульяновская область

Здесь развернуто 2912 коек, свободными остаются 184. Два главных ковидных госпиталя Ульяновска — Центральная клиническая медико-санитарная часть и Центральная городская клиническая больница — заполнены, сообщает «Коммерсант», свободных мест там нет вообще. Такая же ситуация и в госпитале ветеранов войн, перепрофилированном под ковидный. В региональном минздраве «планируют подготовить дополнительный коечный фонд», но пока не уточняют, на базе каких больниц.

Пермский край

Доля свободного коечного фонда составляет лишь 14%. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень рассказала, что в Прикамье вынуждены открывать «психиатрические» и «наркологические» койки для COVID-пациентов, а также прибегать к рекреации коридоров. «Количество больных просто невероятное», — говорит Крутень.

В единственном ковидном госпитале города Азова Ростовской области не осталось мест.