Согласно данным официальной статистики, в России снова максимум смертей от коронавируса - 1 123 человека умерли за минувшие сутки. Зарегистрировано 36 582 случая заражения за сутки, из них в Москве 5 789 случаев.
«В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По словам министра, число коек в медучреждениях «вынужденно» увеличили до 292 тысяч мест.
По данным Минздрава, хуже всего дела с ковидными койками обстоят в этих регионах:
Удмуртская республика
Смоленская область
Чукотский автономный округ
Ульяновская область
Саратовская область
Республика Марий Эл
Омская область
Рязанская область
Приморский край
Республика Адыгея
Владимирская область
Чувашская республика
Самарская область
В «список Минздрава» не попали еще несколько регионов, в которых сложилась критическая ситуация с ковидом. Об этом прямо говорят местные чиновники.
Севастополь
«Практически весь коечный фонд занят, 5% остается в резерве. Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности. Наша медицина работает за гранью своих возможностей», — заявил СМИ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ульяновская область
Здесь развернуто 2912 коек, свободными остаются 184. Два главных ковидных госпиталя Ульяновска — Центральная клиническая медико-санитарная часть и Центральная городская клиническая больница — заполнены,
Пермский край
Доля свободного коечного фонда составляет лишь 14%. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень рассказала, что в Прикамье вынуждены открывать «психиатрические» и «наркологические» койки для COVID-пациентов, а также прибегать к рекреации коридоров. «Количество больных просто невероятное», — говорит Крутень.
В единственном ковидном госпитале города Азова Ростовской области не осталось мест.
Александр Кудрявцев
Биотехнологии
биоинженер, разработчик вакцины Бетувакс-КоВ-2, сооснователь биотехнологической компании Бетувакс
«Что ни день, то рекорд, — пишет в своем
По данным Росстата и региональных ЗАГСов избыточная смертность с июня 2020-го по июнь 2021-го составила почти 550 тысяч человек, по данным оперштаба умерло от ковида около 116 тысяч человек. Это дает разницу между избыточной смертностью и данными оперштаба почти в 5 раз.
Именно поэтому я говорю, что нужно смело умножать данные оперштаба на 5. То есть приблизительная оценка избыточно умерших в результате пандемии на сегодняшний день мной оценивается как 5613 человек с диапазоном 5-6 тысяч человек умерших ежедневно. Такая вот печальная ситуация».
Тем временем
Власти Хакасии в период с 28 октября по 7 ноября запретили жителям выходить из дома с 22:00 до 6:00. Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске.
Исключения будут сделаны для сотрудников непрерывного производства, а также еще для некоторых категорий граждан. Жители старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать места проживания.
«Я прошу всех вдуматься, осознать наши общие задачи на ближайшие десять дней. Их две. Первая — реально разорвать цепочки распространения инфекции. Вторая — сформировать коллективный иммунитет. Эти две задачи нам нужно решить в первую очередь, чтобы выйти из критической ситуации. Всем вместе, —
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