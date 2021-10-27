лечение от коронавируса
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Согласно данным официальной статистики, в России снова максимум смертей от коронавируса - 1 123 человека умерли за минувшие сутки. Зарегистрировано 36 582 случая заражения за сутки, из них в Москве 5 789 случаев.

«В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам министра, число коек в медучреждениях «вынужденно» увеличили до 292 тысяч мест.

По данным Минздрава, хуже всего дела с ковидными койками обстоят в этих регионах:

  • Удмуртская республика

  • Смоленская область

  • Чукотский автономный округ

  • Ульяновская область

  • Саратовская область

  • Республика Марий Эл

  • Омская область

  • Рязанская область

  • Приморский край

  • Республика Адыгея

  • Владимирская область

  • Чувашская республика

  • Самарская область

В «список Минздрава» не попали еще несколько регионов, в которых сложилась критическая ситуация с ковидом. Об этом прямо говорят местные чиновники.

Севастополь

«Практически весь коечный фонд занят, 5% остается в резерве. Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности. Наша медицина работает за гранью своих возможностей», — заявил СМИ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ульяновская область

Здесь развернуто 2912 коек, свободными остаются 184. Два главных ковидных госпиталя Ульяновска — Центральная клиническая медико-санитарная часть и Центральная городская клиническая больница — заполнены, сообщает «Коммерсант», свободных мест там нет вообще. Такая же ситуация и в госпитале ветеранов войн, перепрофилированном под ковидный. В региональном минздраве «планируют подготовить дополнительный коечный фонд», но пока не уточняют, на базе каких больниц.

Пермский край

Доля свободного коечного фонда составляет лишь 14%. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень рассказала, что в Прикамье вынуждены открывать «психиатрические» и «наркологические» койки для COVID-пациентов, а также прибегать к рекреации коридоров.  «Количество больных просто невероятное», — говорит Крутень.

В единственном ковидном госпитале города Азова Ростовской области не осталось мест.

Александр Кудрявцев

Александр Кудрявцев

Биотехнологии

биоинженер, разработчик вакцины Бетувакс-КоВ-2, сооснователь биотехнологической компании Бетувакс

«Что ни день, то рекорд, — пишет в своем телеграм-канале Александр Кудрявцев. — Пробили новые рубежи очень уверенно, отметка в 1100 человек погибших в сутки пройдена. В реальности оперштаб регистрирует смерти только от ПЦР-позитивных, поэтому данные сильно занижены по сравнению с Росстатом, который собирает данные по результатам патологоанатомического заключения. Разница между данными Росстата и оперштаба по смертям — двух-трехкратное занижение. То есть реально сейчас погибает 2-3 тысячи, которые будут идентифицированы Росстатом как жертвы COVID-19. В действительности даже данные Росстата занижены и реально оценка по избыточной смертности показывает занижение Росстата по смертям примерно в 2 раза.

По данным Росстата и региональных ЗАГСов избыточная смертность с июня 2020-го по июнь 2021-го составила почти 550 тысяч человек, по данным оперштаба умерло от ковида около 116 тысяч человек. Это дает разницу между избыточной смертностью и данными оперштаба почти в 5 раз.

Именно поэтому я говорю, что нужно смело умножать данные оперштаба на 5. То есть приблизительная оценка избыточно умерших в результате пандемии на сегодняшний день мной оценивается как 5613 человек с диапазоном 5-6 тысяч человек умерших ежедневно. Такая вот печальная ситуация».

Фото №1 - Биоинженер Кудрявцев: «От ковида ежедневно умирает 5-6 тысяч человек. Это настоящий мор»
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