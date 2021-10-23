Каждый день Петербург и Россия бьет рекорды по количеству вакцинировавшихся. И это хорошие рекорды, в отличие от количества заболевших COVID-19 и умерших от этого страшного вируса. Массово прививать от новой коронавирусной инфекции в стране начали с января, а первые дозы некоторые категории начали получать и вовсе в сентябре. Страховщики уже смогли «нарисовать» портрет тех, кого можно назвать сторонником вакцинации.

Чаще всего прививку от ковид делают люди в возрасте от 31 года до 60 лет. Эта категория составляет 60 процентов от общего числа вакцинировавшихся. На втором месте возрастная группа от 51 до 65 лет — 24 процента от всех привившихся. А вот молодые люди, похоже, рассчитывают на собственный иммунитет, поэтому группа от 19 до 30 лет составляет всего 16 процентов от общей доли иммунизации.