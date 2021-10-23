Каждый день Петербург и Россия бьет рекорды по количеству вакцинировавшихся. И это хорошие рекорды, в отличие от количества заболевших COVID-19 и умерших от этого страшного вируса. Массово прививать от новой коронавирусной инфекции в стране начали с января, а первые дозы некоторые категории начали получать и вовсе в сентябре. Страховщики уже смогли «нарисовать» портрет тех, кого можно назвать сторонником вакцинации.
Чаще всего прививку от ковид делают люди в возрасте от 31 года до 60 лет. Эта категория составляет 60 процентов от общего числа вакцинировавшихся. На втором месте возрастная группа от 51 до 65 лет — 24 процента от всех привившихся. А вот молодые люди, похоже, рассчитывают на собственный иммунитет, поэтому группа от 19 до 30 лет составляет всего 16 процентов от общей доли иммунизации.
- Мужчины к вопросу вакцинации подходят ответственнее, 61 процент против 39 процентов женщин, — уточнили цифры в страховой компании ВСК.
Объяснили эксперты и почему люди решаются на прививку. Среди причин:
страх перед болезнью;
желание посещать общественные места и путешествовать;
способ защитить близких людей от заболевания.
А вот сдерживает вакцинацию, в том числе, и страх столкнуться с осложнениями после прививки.
- Пандемия продолжается, до сих пор до конца неизвестно, насколько тяжелыми могут быть последствия заболевания, поэтому главным и крайне важным средством борьбы с распространением инфекции является вакцинация, — уверен генеральный директор страховой компании Александр Тарновский.
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