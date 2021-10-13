Изжога, связанная с обратным забросом желудочного содержимого в пищевод, проявляется неприятными ощущениями в области груди, чувством жжения. Такие симптомы бывают и у здоровых людей — например, при переедании или при тренировках сразу после еды. Но если изжога мучает регулярно, скорее, дело в проблемах с органами ЖКТ. По словам гастроэнтеролога, диетолога Ирины Бережной, она может быть связана с поражением желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, с развитием панкреатита. Однако врач назвала еще одну неочевидную причину изжоги.
«Причиной может быть аллергическая непереносимость каких-то продуктов: от молока до мяса или пива. Если есть аллергическая составляющая, то организм пытается избавиться от агрессивного воздействия. Например, бананы содержат большое количество крахмала, и у некоторых людей через 20-30 минут после приема пищи возникает дискомфорт, тяжесть. Если вы съели очень острые продукты, например, настоящее тайское блюдо, может возникнуть не просто изжога, но даже острая боль и спазм», —
Ранее кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве Ирина Литвякова рассказывала, что симптомы изжоги бывают даже при инфаркте. К типичным проявлениям острого инфаркта миокарда относятся жгучие или давящие боли в сердце, которые отдают в левую лопатку, плечо и предплечье. Как правило, они появляются после быстрой ходьбы, психоэмоциональной перегрузки. Отличает инфаркт миокарда сопутствующие слабость, одышка, холодный липкий пот, невозможность найти положение тела для уменьшения боли. При обычной изжоге чаще жалуются на жгучую боль в груди, которая усиливается, когда ложишься.
«Доктор Питер» называл 8 тревожных симптомов, когда изжога должна стать поводом обращения к врачу. К примеру, она появляется чаще и ее проявления становятся серьезнее, когда изжога вызывает рвоту, когда становится больно и тяжело глотать, когда на фоне изжоги появилась охриплость голоса или человек неожиданно потерял в весе.
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