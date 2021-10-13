Изжога, связанная с обратным забросом желудочного содержимого в пищевод, проявляется неприятными ощущениями в области груди, чувством жжения. Такие симптомы бывают и у здоровых людей — например, при переедании или при тренировках сразу после еды. Но если изжога мучает регулярно, скорее, дело в проблемах с органами ЖКТ. По словам гастроэнтеролога, диетолога Ирины Бережной, она может быть связана с поражением желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, с развитием панкреатита. Однако врач назвала еще одну неочевидную причину изжоги.

«Причиной может быть аллергическая непереносимость каких-то продуктов: от молока до мяса или пива. Если есть аллергическая составляющая, то организм пытается избавиться от агрессивного воздействия. Например, бананы содержат большое количество крахмала, и у некоторых людей через 20-30 минут после приема пищи возникает дискомфорт, тяжесть. Если вы съели очень острые продукты, например, настоящее тайское блюдо, может возникнуть не просто изжога, но даже острая боль и спазм», — рассказала Ирина Бережная радио Sputnik.