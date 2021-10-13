«Я уничтожил свою жизнь, здоровье и бизнес»
Иннокентий Шеремет был госпитализирован в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге 27 сентября. Как только ему немного стало лучше, телеведущий стал вести, по его словам, «позорные репортажи человека, который за полтора года так и не удосужился вакцинироваться».
По словам Шеремета, за несколько дней до заражения он сдал анализы на ковид, которые оказались «идеальными». Состояние ухудшилось за четыре дня. Поражение легких при госпитализации составляло уже 75%, говорит Шеремет. «А может, уже все 100%, — говорит он. — Я уже ничему не удивлюсь».
«Вот уже две недели тут нахожусь, под кислородом, лечусь, —
«90 процентов сотрудников, кроме двух человек, которые привились, заболели. Потом все стали строить из себя пионеров-героев. Потом мы ушли на удаленку. Люди теряют сознание, температура под 39. Еще недавно я был человеком, полным творческих планов. Сейчас я встаю с кровати и теряю сознание. Я делаю комплекс упражнений для 90-летнего полумертвого старика».
«Выписали, иду домой на полусогнутых»
«У меня есть подозрение, что многие российские ковид-диссиденты — это вакцинированные люди, — полагает Иннокентий Шеремет. — Кто-то все это дело монетизирует, но подавляющее большинство просто ловит кайф, распространяя информацию о вакцинированных, которые якобы пачками гибнут от ковида. Я вживую видел этих людей, они говорят, что власть дезинформирует людей. Якобы, пачками мрут вакцинированные. Якобы они мрут в ДТП, в пьяных драках, при пожарах и так далее. Этих людей надо лечить, так как это больные люди».
Сегодня, 13 октября, Иннокентия Шеремета выписали из госпиталя.
«Формально я уже не ковидный пациент, у меня отрицательный мазок, но хожу на полусогнутых, пошатываясь, хватаясь за окружающие предметы. Огромное спасибо медикам, они меня вытащили, спасли. Жизнь во мне снова теплится. Но к стыду своему, я не представляю, кто эти люди вообще. Это космонавты. Их лица закрыты. Я даже их имен не знаю. Через месяц я пройду мимо них на улице, и не узнаю их ни при каких обстоятельствах».
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