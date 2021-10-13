«Я уничтожил свою жизнь, здоровье и бизнес»

Иннокентий Шеремет был госпитализирован в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге 27 сентября. Как только ему немного стало лучше, телеведущий стал вести, по его словам, «позорные репортажи человека, который за полтора года так и не удосужился вакцинироваться».

По словам Шеремета, за несколько дней до заражения он сдал анализы на ковид, которые оказались «идеальными». Состояние ухудшилось за четыре дня. Поражение легких при госпитализации составляло уже 75%, говорит Шеремет. «А может, уже все 100%, — говорит он. — Я уже ничему не удивлюсь».