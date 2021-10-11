Чем дольше ваш ребенок пользуется подгузниками, тем больше у него шансов заполучить проблемы с походкой. Чем реже вы меняете подгузник, тем больше шансов, что к проблемам с походкой прибавятся еще и проблемы с суставами. К таким выводам пришли японские ученые, которые провели исследование с подгузниками разной степени наполненности.
- Походка у младенцев созревает постепенно, в несколько фаз. Однако внешние факторы, такие как ношение подгузников, например, могут повлиять на двигательное развитие ребенка, — объяснил один из авторов исследования Томоя Уэда из Токийской исследовательской лаборатории в меджурнале
В исследовании участвовали 26 здоровых малышей. Их средний возраст — 19,2 месяца. Все дети около полугода уже ходили самостоятельно. Исключили тех, кто родился маловесным (менее 2,5 килограмма), имел тяжелое заболевание в первый год жизни или вообще никогда не носил подгузников.
Даже наглядно стало понятно, что походка малышей в подгузнике отличается от походки в обнаженном виде.
- Наши данные свидетельствуют о том, что ношение подгузников может препятствовать естественной походке малышей, — уверен Томоя Уэда.
При этом надо учитывать, что походка — это параметр нормального моторного развития ребенка. Ее созревание начинается примерно в возрасте 12 месяцев и постепенно продолжается примерно до трех лет: шаг новорожденного, ходьба с опорой и самостоятельная ходьба.
- На все стадии влияют внешние факторы, среди них воспитание и использование подгузников, — говорят исследователи. — Ношение одноразовых подгузников ограничивает движения и подвижность младенца, снижают его физическую активность и ограничивают двигательное развитие.
Более того, навыки ходьбы могут снизиться из-за подгузников.
- Младенцы, которые носят подгузники, могут делать только более широкие шаги, — считает Томоя Уэда.
Еще одна опасность для походки — переполненные подгузники. Форма и объем во влажном состоянии отличаются от «сухого».
- Нагрузка на нижние конечности зависит от состояния подгузников, — подчеркивают исследователи. — Не все родители меняют одноразовые подгузники сразу же, как только ребенок помочился, обычно ждут, пока он наполнится.
Из-за наполненного подгузника увеличивался угол отведения тазобедренного сустава, увеличивалось внешнее вращение таза, из-за чего усиливалась нагрузка на ноги. Результаты исследования ученые планируют использовать для того, чтобы оптимизировать конструкцию подгузников, чтобы они либо не оказывали влияния на походку, либо оно было минимальным.
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