Чем дольше ваш ребенок пользуется подгузниками, тем больше у него шансов заполучить проблемы с походкой. Чем реже вы меняете подгузник, тем больше шансов, что к проблемам с походкой прибавятся еще и проблемы с суставами. К таким выводам пришли японские ученые, которые провели исследование с подгузниками разной степени наполненности.

- Походка у младенцев созревает постепенно, в несколько фаз. Однако внешние факторы, такие как ношение подгузников, например, могут повлиять на двигательное развитие ребенка, — объяснил один из авторов исследования Томоя Уэда из Токийской исследовательской лаборатории в меджурнале Nature . — Мы изучали влияние различных объемов одноразовых подгузников на походку малышей.

В исследовании участвовали 26 здоровых малышей. Их средний возраст — 19,2 месяца. Все дети около полугода уже ходили самостоятельно. Исключили тех, кто родился маловесным (менее 2,5 килограмма), имел тяжелое заболевание в первый год жизни или вообще никогда не носил подгузников.