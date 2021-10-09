9 продуктов — хороших источников белка.

Мясо

Специалисты советуют есть не более 500 граммов мяса в неделю, из которых на красное мясо должно приходиться максимум 300. Слишком сильное увлечение красным мясом связывают с повышенным риском рака толстой кишки, инсульта и диабета 2-го типа.

Яйца

В куриных и перепелиных яйцах содержится до 12-13 граммов белка. В день рекомендуется съедать не более 2 штук или использовать только белок, без желтка.

Йогурт

Творог, брынза, сыр, белый йогурт — отличные источники белка. Йогурт лучше выбирать натуральный, без добавленного сахара. В качестве топинга подойдут свежие или замороженные ягоды, изюм, чернослив, кусочки яблок, груш или немного орехов.

Творог

Чтобы обезжиренный творог стал вкуснее, можно добавить к нему пару ложек йогурта или сливок, немного соли и чеснока. Получится полезный соус для овощных палочек или тостов.

Рыба и морепродукты

В рыбе, особенно дикой, а также морепродуктах идеальный баланс белка и омега-3 жирных кислот. Желательно включать рыбные блюда в рацион не реже 3-4 раз в неделю.