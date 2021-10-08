Кто раньше встает, и тут же идет к холодильнику, будет более здоровым, сделали выводы ученые Северо-Западного университета Чикаго. Согласно результатам исследования, люди, которые рано просыпаются и тут же завтракают, имеют менее высокий уровень сахара в крови, а также риски развития инсулинорезистентности и диабета второго типа по сравнению с теми, кто не встает рано и не завтракает вовсе. Исследование было
Инсулинорезистентность — кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Это состояние считается предшественником клинического проявления сахарного диабета 2-го типа. Оно может развиваться при отсутствии каких-либо серьезных заболеваний — из-за нарушений в питании.
Инсулинорезистентность на начальных этапах почти никак не влияет на самочувствие, и отклонения можно обнаружить только по изменению данных анализов крови.
Команда ученых выявляла закономерности между временем приема пищи и уровнем сахара и инсулина в крови. Были проанализированы данные о здоровье более 10 тысяч взрослых американцев. У них спрашивали, как долго после ужина они «голодают». Было обнаружено, что прием пищи в течение 10 часов после ужина или еще раньше, полезнее, чем более долгое голодание.
У завтракающих рано и не пропускающих утренний прием пищи, сахар в крови остается на «здоровом» уровне. А те, кто делает большие перерывы между приемами пищи, менее восприимчивы к инсулину, и эта резистентность становится фактором риска развития диабета 2 типа. Причем, у людей, которые впервые поели до 8:30, уровень инсулинорезистентности был ниже.
Ученые отмечают, что результаты их исследования контрастируют с некоторыми более ранними выводами ученых. В некоторых работах утверждалось, что голодание улучшает чувствительность к инсулину и контролирует уровень сахара в крови.
Как понять, есть ли инсулинорезистентность
- С утра все хорошо, а после обеда, и особенно к ужину, тянет на сладкое, жирное, соленое, — поясняет врач терапевт-диетолог Наталья Сычева.-
Появляются красные точки на теле, родинок все больше, энергии все меньше. В этой стадии, если сдать анализы, мы еще ничего и не увидим. Резервные силы организма справляются. Но далее, если ничего не предпринимать, начнет расти живот, будет все время тянуть на сладкое, появится потребность съесть «чего-то этакое», кусочничество. Энергия до обеда — почти на нуле. В этой стадии в анализах тоже может быть все хорошо по нормам классической медицины, инсулин — инсулин 7-10 мкЕД/мл.
Далее, если ничего не предпринимать, появятся папилломы, красные и коричневые родинки, отеки, сухая кожа, ломкие ногти, ухудшится память, появятся лишние килограммы. И тут еще все по анализам будет приемлемо.
А когда сил не останется совсем, а миомы, кисты, папилломы будут прогрессировать, преследовать постоянный голод, вы начнете «звереть» и толстеть, в анализах сахар и инсулин будут на краю нормы. Если и тут ничего не делать — на уровне поджелудочной железы начнутся необратимые изменения и вы получите диагноз «диабет».
Снизить инсулинорезистентность можно простым способом — похудеть. Уменьшение количества жировой ткани приводит к повышению чувствительности клеток организма к инсулину. В снижении веса важны два момента: постоянные физические нагрузки и соблюдение низкокалорийной диеты.
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