Как понять, есть ли инсулинорезистентность

- С утра все хорошо, а после обеда, и особенно к ужину, тянет на сладкое, жирное, соленое, — поясняет врач терапевт-диетолог Наталья Сычева.-

Появляются красные точки на теле, родинок все больше, энергии все меньше. В этой стадии, если сдать анализы, мы еще ничего и не увидим. Резервные силы организма справляются. Но далее, если ничего не предпринимать, начнет расти живот, будет все время тянуть на сладкое, появится потребность съесть «чего-то этакое», кусочничество. Энергия до обеда — почти на нуле. В этой стадии в анализах тоже может быть все хорошо по нормам классической медицины, инсулин — инсулин 7-10 мкЕД/мл.

Далее, если ничего не предпринимать, появятся папилломы, красные и коричневые родинки, отеки, сухая кожа, ломкие ногти, ухудшится память, появятся лишние килограммы. И тут еще все по анализам будет приемлемо.

А когда сил не останется совсем, а миомы, кисты, папилломы будут прогрессировать, преследовать постоянный голод, вы начнете «звереть» и толстеть, в анализах сахар и инсулин будут на краю нормы. Если и тут ничего не делать — на уровне поджелудочной железы начнутся необратимые изменения и вы получите диагноз «диабет».