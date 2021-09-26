Из свежих огурцов делают салаты, добавляют этот овощ в различные блюда, солят или же едят вприкуску с горячим обедом. Но некоторые мы все же откладываем в сторону или вообще выкидываем — есть огурец с горчинкой совсем не хочется. Однако именно такой овощ может помочь нашим клеткам обновиться.

По словам биолога-генетика, специалиста Института функциональной медицины (IFM, США) Ирины Мальцевой, наш организм периодически устраивает «генеральную уборку». Этот процесс называется аутофагией или самопоеданием. Принцип действия такой: организм ликвидирует клетки, которые перенасыщены собственными «обломками», так называемыми органеллами. И когда старые устранены, из стволовых он начинает строить новые, тем самым омолаживая себя.

Вы можете помочь организму скорее «убраться» и запустить все необходимые процессы для омоложения клеток. И сделать это можно с помощью еды, например, нелюбимых горьких огурцов.