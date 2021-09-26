Из свежих огурцов делают салаты, добавляют этот овощ в различные блюда, солят или же едят вприкуску с горячим обедом. Но некоторые мы все же откладываем в сторону или вообще выкидываем — есть огурец с горчинкой совсем не хочется. Однако именно такой овощ может помочь нашим клеткам обновиться.
По словам биолога-генетика, специалиста Института функциональной медицины (IFM, США) Ирины Мальцевой, наш организм периодически устраивает «генеральную уборку». Этот процесс называется аутофагией или самопоеданием. Принцип действия такой: организм ликвидирует клетки, которые перенасыщены собственными «обломками», так называемыми органеллами. И когда старые устранены, из стволовых он начинает строить новые, тем самым омолаживая себя.
Вы можете помочь организму скорее «убраться» и запустить все необходимые процессы для омоложения клеток. И сделать это можно с помощью еды, например, нелюбимых горьких огурцов.
«В тканях огурца вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым „попкам“. Так вот, эти горькие „попки“ могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», — отметила Ирина Мальцева в интервью радио
Некоторые считают, что кукурбитацин — это опасное для здоровья органическое вещество. Но на самом деле это заблуждение. Кукурбитацин содержится не только в огурцах, а еще в капусте, кабачках, тыкве и даже грибах. Ученые уже пришли к выводу, что это вещество может подавлять рост раковых клеток, а также обладает противовоспалительным эффектом. Есть такие огурцы полезно, но невкусно. Однако от горечи можно избавиться: для этого замочите овощ в воде на 12 часов или засолите его на зиму.
В омоложении клеток могут участвовать не только горькие огурцы. В список продуктов Мальцева также включила:
куркуму;
ягоды физалиса;
хорошие сорта сои (без ГМО);
поможет и специальная диета: нужно ограничить калорийность на 20-30% от привычной для вас суточной нормы.
Помогут клеткам омолодиться постоянные физические нагрузки и хороший сон. А вот стресс, наоборот, сильно тормозит процесс аутофагии.
Огурцы часто называют суперпродуктом — этот овощ на 95% состоит из воды (114 г воды и всего 15 ккал на 120 г свежего огурца), и диетологи советуют перекусывать только ими, чтобы восполнить водный баланс. Они также помогают контролировать уровень сахара в крови и защищают сердце. О всех «вау-свойствах» этого популярного овоща можно прочитать здесь.
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