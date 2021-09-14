Особенности приема йода и витамина С

- Другой важный элемент, от дефицита которого страдает большая часть населения России, — йод, — обращает внимание Борис Никулин. — Он необходим для работы всей эндокринной системы. И здесь тоже не обойтись без консультации врача и анализов на гормоны щитовидной железы. Все остальные витамины подбираются на основе анализов и личной консультации, — считает врач.

Одним нужно принимать дополнительно комплекс витаминов группы B, другим — А и Е. В профилактических целях можно принимать витамин С в межсезонье в умеренной дозировки, для поддержания иммунитета.