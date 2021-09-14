Мир современного человека полон стрессов. Плохая экология, сбитый режим дня, неправильное питание — все это негативно сказывается на здоровье. Хорошее самочувствие напрямую зависит от питания и образа жизни, но, к сожалению, в условиях городской суеты и низкого качества продуктов невозможно восполнить запас питательных веществ в полной мере только лишь продуктами питания. Поэтому многие спешат назначать себе витаминные комплексы — руководствуясь исключительно собственными умозаключениями — без консультации врача и без сдачи лабораторных анализов. Правильно ли это, и как нужно пить витамины?
Борис Никулин
медицина
Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский советник генерального директора сети клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ.
- Не стоит злоупотреблять различными поливитаминными комплексами на протяжении всего года, — рекомендует врач клинической диагностики Борис Никулин. — Опасен не только недостаток, но и чрезмерное накопление витаминов в организме. Любое назначение в лечебных или профилактических целях должно сопровождаться консультацией с врачом.
Две серьезные опасности поливитаминов
Очень сложно сбалансировать комплекс таким образом, чтобы все витамины усваивались. Некоторые витамины требуют раздельного приема. В этом случае в комплексе они нейтрализуют полезное действие друг друга.
Также поливитаминные комплексы — небольшая, но нагрузка на печень и почки, с этим тоже нужно быть осторожнее.
Витамин D — особенности приема
- В России почти каждый сталкивается с дефицитом витамина D. Это вещество накапливается в организме, а избыток так же опасен, как дефицит, — обращает внимание врач.
Есть простой совет, когда принимать витамин Д: в тех месяцах, в названии которых есть буква «Р» — а это целых 8 месяцев в году. Такой совет применим для регионов России, где мало солнца. Однако, чтобы подобрать правильную дозировку, нужно все равно обратиться к врачу.
Особенности приема йода и витамина С
- Другой важный элемент, от дефицита которого страдает большая часть населения России, — йод, — обращает внимание Борис Никулин. — Он необходим для работы всей эндокринной системы. И здесь тоже не обойтись без консультации врача и анализов на гормоны щитовидной железы. Все остальные витамины подбираются на основе анализов и личной консультации, — считает врач.
Одним нужно принимать дополнительно комплекс витаминов группы B, другим — А и Е. В профилактических целях можно принимать витамин С в межсезонье в умеренной дозировки, для поддержания иммунитета.
В какое время пить витамины?
Марк Леонтьев
медицина
врач, хирург-травматолог, кандидат медицинских наук, эксперт по реабилитации и нейрореабилитации, восстановлению после травм и заболеваний ЦНС и опорно-двигательного аппаратаwww.facebook.com/groups/rehab
- Общее правило фармакокинетики: любое лекарственное вещество действует сильнее, если принимается натощак. Однако витаминные препараты чаще всего рекомендуют принимать во время еды. Почему так? Существуют две большие группы витаминов: жиро- и водорастворимые. К жирорастворимым относятся витамины А, D, Е, К. Это означает, что без жиров в желудочно-кишечном тракте не будет обеспечена их биодоступность, они не будут всасываться, — считает врач Марк Леонтьев.
С профилактической целью, чаще используют витаминно-минеральные комплексы, а не отдельные витамины. И будет предпочтительно принимать их с небольшим количеством пищи, в которую входят также и жиры.
- Существует рекомендация принимать поливитамины утром, однако большой разницы с вечерним приемом нет, — отмечает эксперт. Также небольшое количество жиров поспособствует лучшему усвоению витамина D, который входит в различные средства, назначаемые при остеопорозе или других заболеваниях.
Если витаминный препарат или поливитаминный комплекс содержит оболочку, предпочтительно не разгрызать ее. Скорее всего, препарат сделан таким образом, чтобы оболочка начала растворяться на том уровне желудочно-кишечного тракта, на котором будет обеспечена наивысшая биодоступность.
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