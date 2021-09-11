Из-за чего могла погибнуть семья, которая пожаловалась на отравление арбузом

Магазин «Магнит» опечатан, в нем работают следователи, проверяют не только арбузы, на которые в первую очередь пали подозрения, но и другие продукты. Ищут просрочку и следы возможного яда, который могли использовать для обработки помещения от грызунов и насекомых. Есть вероятность, что его частицы попали на продукты и упаковку.
Трагедия произошла накануне. Семья из бабушки, мамы и дочери после съеденного арбуза пожаловались на боль в животе, слабость и рвоту. Приехавшая скорая помощь выписала рекомендации по лечению. Но оно не помогло, следующая неотложка забирала семью в больницу уже в тяжелом состоянии. Отравление развивалось стремительно. Пациентов поместили в реанимацию. Но 15-летнюю девочку и ее 61-летнюю бабушку спасти не смогли, они скончались. 38-летнюю мать удалось стабилизировать, но после сообщения о смерти родных, вероятно, ее состояние ухудшилось.
Причина смерти девочки — полиорганная недостаточность, у нее отказали внутренние органы. Отравление носит бактериологическую природу, но конкретную причину установить пока не удалось.
- Говорить о том, что именно могло стать причиной трагедии очень сложно, сложно даже предполагать, — сказал порталу «Доктор Питер» санитарный врач, эпидемиолог, дезинфектолог Николай Дубинин. — Давайте дождемся первых результатов расследования.
В течение суток из дома на Совхозной в больницы продолжали поступать пациенты. Вначале увезли двух детей 9 и 11 лет. Вслед за ними через какое-то время отправилась еще одна семья, 12, 17 лет и молодой мужчина, сообщает телеграм-канал Baza. У всех у них похожие симптомы, боль в животе и рвота. У всех по признакам установили отравление бактериальной природы. Но до сих пор не понятно, что его вызывает.
Дом на Совхозной улице в Москве также проверили. Специалисты взяли пробы воды, воздуха. Замерили все показатели в подвале здания. Проверили, нет ли утечки газа. Но пока все проверки ответа на главный вопрос не дают.
В Москве заработала «горячая линия» Роспотребнадзора, куда просят обращаться с вопросами о возможной пищевой токсикоинфекции покупателей «Магнита» на Совхозной улице и жителей дома, где множатся пострадавшие.
Чем могли отравиться?
Арбузом – врачи признают, что такой вариант, если ягоду специально не накачали ядом, маловероятен. Так как даже при довольно высокой концентрации нитратов и нитритов в арбузе такую реакцию он вызвать не мог.
Ядами от грызунов и насекомых — вероятность подобного отравления также токсикологи признают довольно низкой. Случайные отравления случаются редко, потому что для развития тяжелых симптомов необходимо принять довольно большую дозу отравы. Симптомы связаны с кровотечениями из носа и десен, головной болью, внутренним кровотечением, из-за этого рвота окрашивается в цвет «кофейной гущи», стул дегтеобразный.
Водой — еще один вариант, который токсикологи ставят под сомнение. Так как концентрация отравляющего вещества в жидкости должна быть довольно высокой, чтобы вызвать столь тяжелые проявления и привести к летальному исходу.
Ртутью — симптомы проявляются через несколько часов после отравления. Большинство пациентов жалуются на металлический привкус во рту, боль при глотании, десны набухают, возможно кровотечение. Также острое отравление ртутью характеризуется сильнейшей болью в животе, слизистым жидким стулом, а вот рвота — не самый явный симптом. Обычно врачей со скорой настораживают жалобы на металлический привкус, таких пациентов немедленно госпитализируют. Еще один подозрительный признак — температура 38-40 градусов. Летальный исход возможен спустя несколько суток.
Газом — симптомы отравления газом также не связаны с рвотой. Характеризуются головной болью, слезотечением, сонливостью, болями в сердце, нарушением координации, частым пульсом.
Пока в Москве продолжается расследование. Окончательных выводов делать никто не берется.
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