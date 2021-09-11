Из-за чего могла погибнуть семья, которая пожаловалась на отравление арбузом

Магазин «Магнит» опечатан, в нем работают следователи, проверяют не только арбузы, на которые в первую очередь пали подозрения, но и другие продукты. Ищут просрочку и следы возможного яда, который могли использовать для обработки помещения от грызунов и насекомых. Есть вероятность, что его частицы попали на продукты и упаковку.

Трагедия произошла накануне. Семья из бабушки, мамы и дочери после съеденного арбуза пожаловались на боль в животе, слабость и рвоту. Приехавшая скорая помощь выписала рекомендации по лечению. Но оно не помогло, следующая неотложка забирала семью в больницу уже в тяжелом состоянии. Отравление развивалось стремительно. Пациентов поместили в реанимацию. Но 15-летнюю девочку и ее 61-летнюю бабушку спасти не смогли, они скончались. 38-летнюю мать удалось стабилизировать, но после сообщения о смерти родных, вероятно, ее состояние ухудшилось.

Причина смерти девочки — полиорганная недостаточность, у нее отказали внутренние органы. Отравление носит бактериологическую природу, но конкретную причину установить пока не удалось.