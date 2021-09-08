Роспотребнадзор Петербурга напомнил россиянам о том, что есть ряд прививок, которые нужно делать обязательно, и не забывать о ревакцинации.

- Иммунитет, полученный после вакцинации в детском возрасте, ослабевает спустя годы, — говорится в памятке, опубликованной в блоге ведомства в Instagram. — Так, каждому взрослому раз в 10 лет необходимо проведение ревакцинации против столбняка и дифтерии. Если вы не знаете, когда были привиты от кори, краснухи, паротита, гепатита B, обязательно сделайте прививку.

Прививки взрослым — от каких заболеваний