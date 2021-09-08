Роспотребнадзор Петербурга напомнил россиянам о том, что есть ряд прививок, которые нужно делать обязательно, и не забывать о ревакцинации.
- Иммунитет, полученный после вакцинации в детском возрасте, ослабевает спустя годы, — говорится в памятке, опубликованной в блоге ведомства в Instagram. — Так, каждому взрослому раз в 10 лет необходимо проведение ревакцинации против столбняка и дифтерии. Если вы не знаете, когда были привиты от кори, краснухи, паротита, гепатита B, обязательно сделайте прививку.
Прививки взрослым — от каких заболеваний
Столбняк, дифтерия — ревакцинация каждые 10 лет.
Паротит — вирус может поражать поджелудочную железу, яички у мужчин и яичники у женщин.
Гепатит B — может стать причиной цирроза, рака печени.
Корь, краснуха — привести к поражению мозга, пневмонии и смерти.
Специфического лечения вирусных инфекций по-прежнему не существует, но уже давно и успешно применяются эффективные и безопасные вакцины.
Пневмококковая инфекция — прививка нужна тем, кто часто болеет. Эта бактерия — компонент нормальной флоры дыхательных путей, может проявиться в любой момент при респираторном заболевании и вызвать серьезное осложнение — гнойный отит, гайморит, фарингит и пневмонию.
Менингококковая инфекция — вакцинация показана тем, кто много путешествует и часто ест в уличных кафе (даже в благополучных странах с высоким уровнем жизни). Инфекция смертельно опасна и протекает молниеносно.
Гепатит А — вызван вирусом, который отличает высокая устойчивость к внешним воздействиям. Он очень живучий и заразиться им очень легко.
Клещевой энцефалит — в России много регионов, где легко можно заразиться этой вирусной инфекцией. Прививки доступны как детям, так и взрослым.
Ветряная оспа — у взрослых может протекать в тяжелой форме. Прививка может помочь избежать таких осложнений после нее, как вирусная пневмония, ветряночный энцефалит, болезни суставов и так далее.
Кстати
На днях стартовала прививочная кампания против гриппа. Привиться можно бесплатно практически где угодно, даже на выходе из метро, где дежурят машины «скорой». Но, по мнению экспертов, в первую очередь нужно привиться все-таки от коронавируса. Совмещать вакцинацию от ковида и гриппа тоже можно, но, судя по аккуратным замечаниям врачей, после второй дозы вакцины от коронавируса лучше выждать около месяца, только потом делать прививку от гриппа. А вот игнорировать прививку вовсе не стоит: заболеваемость гриппом уже пошла в рост, причем в этом сезоне эксперты прогнозируют очень активную циркуляцию вируса — в отличие от прошлого сезона, когда эту инфекцию практически полностью вытеснил ковид.
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