Две темнокожие девочки, родившиеся год назад со сросшимися затылками, теперь смогли увидеть друг друга лицом к лицу — впервые в жизни. Это стало возможно после сложнейшей операции, которая прошла в Израиле. Длилась она 12 часов и считается уникальной, говорится в сообщении медицинского центра Сорока в Беэр-Шеве.

- Это редкая и сложная операция, которую в мире проводили всего около 20 раз, и впервые — в Израиле, — говорится в заявлении директора детской нейрохирургии медицинского центра Микки Гидеона.

Врач отметил, что о полном успехе и выздоровлении девочек можно с уверенность говорить через несколько дней — они будут решающими для переживших операцию малышек. Но сейчас сестры чувствуют себя хорошо, самостоятельно дышат и едят.