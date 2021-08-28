По словам Ивана Карасева, врача-онколога, старшего научного сотрудника НМИЦ онкологии им. Блохина, практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. В своем Instagram доктор перечислил несколько изменений на лице, которые могут сигналить о проблемах со здоровьем.

Так, одним из самых тревожных признаков может стать ассиметрия лица, которая считается симптомом инсульта. О наличие сердечно-сосудистых заболеваний может говорить также синева на губах.

Многие болезни можно распознать по глазам. По словам медика, красные прожилки в склерах сигналят о нервном истощении и хронической усталости, желтизна склер — о больной печени. Бледно-розовая окраска участка вокруг глаз может указывать на заболевания мочевого пузыря или предстательной железы. Мешки или темные круги под глазами могут быть признаками, что пора проверить почки и мочевой пузырь.