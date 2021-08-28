По словам Ивана Карасева, врача-онколога, старшего научного сотрудника НМИЦ онкологии им. Блохина, практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. В своем Instagram доктор
Так, одним из самых тревожных признаков может стать ассиметрия лица, которая считается симптомом инсульта. О наличие сердечно-сосудистых заболеваний может говорить также синева на губах.
Многие болезни можно распознать по глазам. По словам медика, красные прожилки в склерах сигналят о нервном истощении и хронической усталости, желтизна склер — о больной печени. Бледно-розовая окраска участка вокруг глаз может указывать на заболевания мочевого пузыря или предстательной железы. Мешки или темные круги под глазами могут быть признаками, что пора проверить почки и мочевой пузырь.
Проблемы со здоровьем часто отражаются и на состоянии кожи. Врач предупредил, что сухая и трескающаяся кожа на лице — явный признак обезвоживания организма, который также может сообщать о серьезных нарушениях с работой потовых желез. Выраженные носогубные морщины бывают при нарушениях работы толстого кишечника. А высыпания на лице Иван Карасев вообще называет настоящей «картой» болезней.
«Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу», — уточняет доктор.
К гинекологу или эндокринологу следуют обратиться женщинам и при появлении большого количества волос в районе челюстей, подбородка и верхней губы. Это может говорить о синдроме поликистоза яичников, при котором в женском организме повышается уровень гормона тестостерона.
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