Ученые из Университета Падуи в Италии решили выяснить, когда мир столкнется со следующими опасными пандемиями. Рассчитать вероятность они решили с помощью статистического моделирования. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для начала ученые собрали данные всех пандемий, которые захватывали планету с 1600 года. Затем эксперты выяснили, какие были масштабы у каждой из них, сколько жизней они унесли (учитывая процент населения в конкретный временной период), сколько длилась каждая эпидемия и как быстро возникала распространялась очередная вспышка.