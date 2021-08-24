Ученые из Университета Падуи в Италии решили выяснить, когда мир столкнется со следующими опасными пандемиями. Рассчитать вероятность они решили с помощью статистического моделирования. Результаты исследования опубликованы в научном журнале
Для начала ученые собрали данные всех пандемий, которые захватывали планету с 1600 года. Затем эксперты выяснили, какие были масштабы у каждой из них, сколько жизней они унесли (учитывая процент населения в конкретный временной период), сколько длилась каждая эпидемия и как быстро возникала распространялась очередная вспышка.
С помощью моделирования исследователи выяснили, что каждый год риск появления смертоносной эпидемии (подобной испанке, холере) варьирует от 0,3% до 1,9%. Период расчета — ближайшие 400 лет.
Помимо этого ученые установили, что новая вспышка эпидемии, которая будет подобна пандемии коронавируса, может произойти в ближайшие 59 лет, то есть, к 2080 году. То есть человек, рожденный в 2000-х годах, может застать новую эпидемию с вероятностью в 38%. Основные причины, из-за которых возникнет следующая угроза — рост населения, загрязнение окружающей среды и контакты человека с животными-переносчиками.
А через 12 тысяч лет, согласно подсчетом, на земле произойдет самая опасная и, вероятно, последняя вспышка пандемии. Она будет способна уничтожить все человечество.
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