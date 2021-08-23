Во многих европейских странах уже давно ищут инфекцию в канализации. Мониторинг сточных вод помогает понять, в каком районе города, учебном учреждении, даже конкретном доме сейчас бушует инфекция. Следы вируса остаются в моче и кале, а благодаря мониторингу можно оценить, сколько человек реально заражены коронавирусом. Многие, как известно, переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, тесты они не делают, поэтому оценить масштаб эпидемии можно только приблизительно.

Нидерландские микробиологи с февраля изучают уровни генетических следов SARS-CoV-2 в сточных водах.

«Обнаружение вирусной РНК в сточных водах, даже когда распространенность COVID-19 низкая, и корреляция между концентрацией вирусных частиц в очистных сооружениях и зарегистрированной распространенностью инфекции указывают на то, что наблюдение за сточными водами может быть чувствительным инструментом для мониторинга циркуляции вируса в популяции», — делают вывод авторы исследования.

Метод прижился в европейских странах. К примеру, в Эстонии мониторят сточные воды каждую неделю. «Сейчас вирус достаточно равномерно распространен по всей Эстонии, но не на очень высоком уровне», — говорит профессор Тартуского университета Танель Тенсон.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают эту практику настолько многообещающей, что создали федеральную базу данных образцов сточных вод, преобразуя необработанные данные в ценную информацию для местных департаментов здравоохранения. По словам экспертов, программа, по существу, создает инструмент общественного здравоохранения в режиме реального времени, который может иметь ряд применений за пределами текущей глобальной пандемии, включая отслеживание других инфекционных заболеваний и устойчивости микробов к антибиотикам.