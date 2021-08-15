Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова посоветовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса.
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По словам эксперта, пациенты, переболевшие COVID-19, часто сталкиваются с гиподинамией, поскольку длительное время не двигались от слабости, а потом, не восстановившись до конца, выходят на работу. Она порекомендовала регулярно заниматься физнагрузкой, медленно и очень постепенно ее увеличивая.
«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов», — добавила специалист.
Но единого метода лечения постковидного синдрома нет, заключили в Роспотребнадзоре, поэтому программу восстановления следует подбирать индивидуально и вовремя консультироваться с врачами.
Кстати, эксперты ВОЗ советуют пациентам, побывавшим на искусственной вентиляции легких, пытаться напевать и не говорить шепотом, а вот восстанавливать глотательную функцию лучше молча.
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