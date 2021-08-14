- Пациенты жалуются на тяжесть в ногах, чувство покалывания, онемения особенно в вечернее и ночное время, — говорит Мария Щеглова. — Прослеживается еще сезонная зависимость — осенью и зимой синдром обостряется, весной и летом становится полегче, видимо, это связано с тем, что в теплое время года человек получает больше витаминов.

Основные причины синдрома беспокойный ног — дефицит витаминов железа, магния, витамина B12, тиамина, фолиевой кислоты, эндокринные болезни (сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, амилоидоз, порфирия), патологии опорно-двигательного аппарата, чаще всего пояснично-крестцового отдела, заболевания артерий и вен, поражающие нижние конечности (тромбофлебиты, варикозное расширение вен), рассказывает эксперт.

Также к болезни могут привести заболевания почек, желудка и легких, алкоголизм или беременность. Редко, но такое состояние могут вызвать стресс, физическая перегрузка мышц или избыточное употребление кофеина.

- По последним данным считается, что синдром беспокойных ног особенно у женщин среднего возраста — первый признак синдрома внезапной смерти. Но насколько это действительно так, еще изучается.