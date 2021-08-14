Синдром беспокойных ног (СБН) — сенсомоторное расстройство, сопровождающееся неприятными ощущениями в ногах в состоянии покоя. Это заболевание также называют синдромом Экбома, болезнью Виллиса или «болезнью уставших ног». Дискомфорт в конечностях приводит к спонтанным движениям и бессоннице и может стать причиной других отклонений в работе организма.
Считается, что синдромом беспокойных ног чаще страдают люди старше 50 лет. Но по словам врача-невролога Марии Щегловой, на симптомы заболевания жалуются и совсем молодые пациенты. «В основном это женщины, девушки, нестабильного эмоционального склада», — уточняет врач.
Мария Щеглова
Неврология, медицинская реабилитация
Врач-невролог, заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы
- Пациенты жалуются на тяжесть в ногах, чувство покалывания, онемения особенно в вечернее и ночное время, — говорит Мария Щеглова. — Прослеживается еще сезонная зависимость — осенью и зимой синдром обостряется, весной и летом становится полегче, видимо, это связано с тем, что в теплое время года человек получает больше витаминов.
Основные причины синдрома беспокойный ног — дефицит витаминов железа, магния, витамина B12, тиамина, фолиевой кислоты, эндокринные болезни (сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, амилоидоз, порфирия), патологии опорно-двигательного аппарата, чаще всего пояснично-крестцового отдела, заболевания артерий и вен, поражающие нижние конечности (тромбофлебиты, варикозное расширение вен), рассказывает эксперт.
Также к болезни могут привести заболевания почек, желудка и легких, алкоголизм или беременность. Редко, но такое состояние могут вызвать стресс, физическая перегрузка мышц или избыточное употребление кофеина.
- По последним данным считается, что синдром беспокойных ног особенно у женщин среднего возраста — первый признак синдрома внезапной смерти. Но насколько это действительно так, еще изучается.
Два главных симптома
Первый симптом — неприятные ощущения в ногах. Это может быть зуд, покалывание, сдавливание, распирание, мурашки или болезненный жар. Иногда также может возникать боль — тупая или интенсивная. Дискомфорт особенно сильно проявляется, когда человек сидит или лежит, а во время движения либо уменьшается, либо пропадает полностью.
Второй симптом - избыточная двигательная активность. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, человек начинает ходить, поднимать руки, сгибать пальцы. Это может происходить осознанно или непроизвольно — особенно во время сна.
Как унять беспокойные ноги
- В основном лечение обходится без использования медикаментов, — говорит Мария Щеглова. — Медикаментозное лечение назначают, только если другие методы не работают. В основном пациентам с синдромом беспокойных ног назначают ЛФК — не изнуряющий бег, а спокойная, скандинавская, ходьба, которая способствует улучшению. Если нет противопоказаний — лимфодренаж и вакуумный массаж. И обязательно — употребление витаминов — магния, группы B, никотиновой кислоты, железа, препаратов, которые улучшают кровоток, а также седативных препаратов, так как синдром часто нарушает сон, появляется тревожность.
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