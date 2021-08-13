Смешивают, разбавляют, нагревают

По словам специалистов Роскачества, самое частое мошенничество продавцов мёда — купажирование, то есть смешение дорогого сорта с более дешевым.

«Иной раз на прилавке у продавца с десяток сортов меда, и все они, по его утверждению, с одной пасеки, тогда как на одной пасеке за сезон не может быть больше 3–4 сортов. Не стоит внимания мед экзотических сортов. В большинстве случаев это либо купаж, либо фальсификация», — предупреждают эксперты.

Нередко продавцы растапливают мед при высокой температуре, чтобы выдать прошлогодний урожай за новый. Такой продукт мало того, что теряет полезные свойства, но еще и приобретает вредные — в нем образуется канцероген оксиметилфурфурол.

В мед для сладости также могут добавить глюкозно-фруктозный сироп, приготовленный, например, из кожуры свеклы или картофеля. В таком фальсификате, как говорят эксперты, уже бесполезно искать диастазу и пролин — уникальные вещества, которые вырабатывают пчелы.

Кроме всего, в мед некоторые добавляют крахмал для густоты, или, наоборот, разбавляют водой.