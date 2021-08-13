Смешивают, разбавляют, нагревают
По словам специалистов Роскачества, самое частое мошенничество продавцов мёда — купажирование, то есть смешение дорогого сорта с более дешевым.
«Иной раз на прилавке у продавца с десяток сортов меда, и все они, по его утверждению, с одной пасеки, тогда как на одной пасеке за сезон не может быть больше 3–4 сортов. Не стоит внимания мед экзотических сортов. В большинстве случаев это либо купаж, либо фальсификация», —
Нередко продавцы растапливают мед при высокой температуре, чтобы выдать прошлогодний урожай за новый. Такой продукт мало того, что теряет полезные свойства, но еще и приобретает вредные — в нем образуется канцероген оксиметилфурфурол.
В мед для сладости также могут добавить глюкозно-фруктозный сироп, приготовленный, например, из кожуры свеклы или картофеля. В таком фальсификате, как говорят эксперты, уже бесполезно искать диастазу и пролин — уникальные вещества, которые вырабатывают пчелы.
Кроме всего, в мед некоторые добавляют крахмал для густоты, или, наоборот, разбавляют водой.
5 признаков некачественного меда:
Расслоение, мутноватая консистенция и осадок. Натуральный мед — вязкий и тягучий, стекает с ложки непрерывно и сразу не растекается, образуя горку. При этом засахаривание продукта не говорит о его плохом качестве — для натурального меда это естественный процесс.
Неприятный запах.
Плодовый аромат. Например, малиновый мед не должен пахнуть малиной.
Посторонние привкусы. Кислый говорит о начале процесса брожения, выраженный карамельный может означать, что мёд нагревали. У натурального меда вкус сладкий и приятный, у некоторых сортов он бывает с горчинкой или терпкий (от гречишного, например, возможно першение в горле).
Неестественный цвет. Если мед зеленый или розовый, это может говорить о наличии в нем добавок.
«Понять, что мед поддельный, сложно. Для этого нужны лабораторные исследования, — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Можно распознать лишь грубую подделку — например, если в мед подмешали крахмал для нужной консистенции. Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения».
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