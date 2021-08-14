Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета и Медицинского центра детской больницы Цинциннати убеждены, что сделанное ими открытие спасет миллионы людей во всем мире от дыхательной недостаточности, разгрузив системы ИВЛ и расправившись с постковидными осложнениями.

По словам доктора Таканори Такэбэ, аппараты ИВЛ и ЭКМО стоят дорого и их может не хватить на всех пациентов с COVID-19. «Нам явно нужны другие стратегии помощи пациентам с тяжёлой лёгочной недостаточностью», — говорит он.

Ученые считают, что животных, испытывающих гипоксию, можно спасать, снабжая их кислородом через задний проход. Давно известно, что грызуны и свиньи могут получать кислород через анус, а кишечное дыхание — распространенное явление среди рыб и других водных обитателей. Некоторые организмы (морские огурцы, пресноводные сомы, пресноводные вьюны) могут увеличить его потребление, используя желудочно-кишечный тракт.