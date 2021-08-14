Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета и Медицинского центра детской больницы Цинциннати убеждены, что сделанное ими открытие спасет миллионы людей во всем мире от дыхательной недостаточности, разгрузив системы ИВЛ и расправившись с постковидными осложнениями.
По словам доктора Таканори Такэбэ, аппараты ИВЛ и ЭКМО стоят дорого и их может не хватить на всех пациентов с COVID-19. «Нам явно нужны другие стратегии помощи пациентам с тяжёлой лёгочной недостаточностью», — говорит он.
Ученые считают, что животных, испытывающих гипоксию, можно спасать, снабжая их кислородом через задний проход. Давно известно, что грызуны и свиньи могут получать кислород через анус, а кишечное дыхание — распространенное явление среди рыб и других водных обитателей. Некоторые организмы (морские огурцы, пресноводные сомы, пресноводные вьюны) могут увеличить его потребление, используя желудочно-кишечный тракт.
Похожие исследования проводились в 1950—1960-х годах, но, как отмечают японские ученые «с сомнительными результатами в отношении дыхательных возможностей пищеварительного тракта.
В области анального канала расположено множество кровеносных сосудов, связанных с большим кругом кровообращения. Благодаря этому можно вводить некоторые лекарство ректально — всасываясь, они попадают в кровоток и распространяются по всему организму. Ученые предположили, что благодаря этому можно использовать прямую кишку и для газообмена.
Исследователи искусственно вызывали состояние гипоксии у лабораторных мышей, крыс и свиней, после чего вводили им особую фторсодержащую жидкость, переносящей кислород, в толстую кишку. Результат эксперимента оказался впечатляющим —у подопытных было зафиксировано снижение симптомов гипоксии и снабжение организма кислородом, достаточное для спасения жизни подопытных.
«Искусственное дыхание может быть жизненно необходимо при дыхательной недостаточности, которая развивается при пневмонии и остром респираторном дистресс-синдроме, — говорит доктор Такэбэ. — Хотя побочные эффекты и безопасность для людей еще предстоит тщательно изучить, наш подход может предложить новые варианты помощи тяжелобольным пациентам с дыхательной недостаточностью».
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