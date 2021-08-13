В дагестанском Буйнакске вылечили пациентку с коронавирусной инфекцией, осложненной 100% поражением легких с обеих сторон.

- В инфекционный госпиталь, развёрнутый на базе Буйнакской ЦГБ Зазай Гаджиева поступила месяц назад, в середине июля, в крайне тяжелом состоянии, — рассказали врачи больницы в Instagram.

У 54-летней женщины была сатурация 50-60% (при норме не менее 95%), 95% поражения правого легкого, 100% — левого. Боролись за жизнь пациентки всем госпиталем и спустя месяц женщина поправилась. Сейчас она уже находится дома.