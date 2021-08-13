В дагестанском Буйнакске вылечили пациентку с коронавирусной инфекцией, осложненной 100% поражением легких с обеих сторон.
- В инфекционный госпиталь, развёрнутый на базе Буйнакской ЦГБ Зазай Гаджиева поступила месяц назад, в середине июля, в крайне тяжелом состоянии, — рассказали врачи больницы
У 54-летней женщины была сатурация 50-60% (при норме не менее 95%), 95% поражения правого легкого, 100% — левого. Боролись за жизнь пациентки всем госпиталем и спустя месяц женщина поправилась. Сейчас она уже находится дома.
Выздоровевшие пациенты со 100% поражением легких в ковидные времена не редкость. В Петербурге еще в декабре прошлого года таких было больше шестидесяти. Самому возрастному пациенту со 100-процентным поражением, которого удалось выписать, было 93 года.
Петербургские врачи Городской больницы им. Святого Георгия рассказывали, что чаще всего удается достичь успеха в лечении пациентов с КТ-4, то есть масштабным поражением легких, когда удается их пролечить без перевода на ИВЛ. Основа лечения таких пациентов — своевременная иммуносупрессивная терапия, которая купирует избыточный иммунный ответ организма на коронавирус («цитокиновый шторм») и предотвращает стремительное поражение легких.
Медики также отмечают, что поступающие в больницу с большим поражением легких, как правило, долго лечатся дома и теряют драгоценное время, когда можно было провести иммуносупрессию и подключить кислородотерапию.
Если у пациента появляется одышка, снижается сатурация, это говорит о том, что процесс зашел далеко, появилось поражение легких и надо незамедлительно обращаться за помощью. Именно одышка будет сигналом к тому, что необходимо усиливать терапию средствами, угнетающими избыточный иммунный ответ на коронавирус.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что врачи спасли восьмилетнюю девочку со 100-процентным поражением легких после ковида. Около месяца она провела в красной зоне на ИВЛ, после — еще 30 дней в реанимации.
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