- Потенциал бактериофагов или вирусов бактерий, как средства для борьбы с бактериальными инфекциями, был осознан очень давно, еще до появления антибиотиков. Четыре года назад праздновалось столетие со дня открытия бактериофагов. На них возлагали много надежд, и они даже вошли в художественную литературу — в романе Синклера Льюиса «Эроусмит» описано, как героический доктор борется с бубонной чумой с использованием бактериофагов. Но все закончилось тем, что в развитых странах всякие попытки использовать бактериофаги в практической медицине сошли на нет, они оказались полностью вытесненными антибиотиками.

В СССР бактериофаги использовали вплоть до конца его существования. Их популярность объяснялась в частности тем, что один из первооткрывателей бактериофагов — французско-канадский микробиолог Феликс Д'Эрелль посетил Грузию и основал научно-исследовательский институт, который до сих пор существует в Тбилиси.

Убеждение, что бактериофаги работают, было широко распространенно — в частности, в НЗ-пакете советских солдат были препараты сухого бактериофага для борьбы с кишечными инфекциями, которые возникают не на поле боя, а при развертывании войск в условиях антисанитарии и снижают боеспособность. Но есть проблема. Несмотря на то, что бактериофаги производили и использовали в Советском Союзе, и продолжают производиться несколькими заводами в России, нет ни одного реального клинического исследования, доказывающего эффективность их использования.

Смерть всегда быстрее

Сама по себе идея использования бактериофагов для борьбы с бактериями кажется очень привлекательной. Это препараты узкого действия, которые направлены только против определенных видов, или даже штаммов, микробов, и поэтому не вызывают дисбактериоз, характерный для антибиотиков, которые уничтожают и вредные, и полезные бактерии. Кроме того, пока в организме есть чувствительные к бактериофагам бактерии, вирус на них размножается и увеличивается в количестве, убивая оставшихся микробов. То есть, в отличие от антибиотиков, в случаях бактериофагов теоретически может быть достаточно однократного применения для достижения эффекта.

Но на практике оказывается, что есть целый ряд серьезных осложнений, которые препятствуют широкому использованию бактериофагов. Да и антибиотики «бьют» их по целому ряду параметров, если говорить о массовом применении.

Антибиотики — это простые химические вещества, которые можно производить в больших количествах, их можно очищать и использовать с применением стандартных процедур.

Бактериофаги — это в некотором смысле живые объекты, производить их в больших количествах и очищать сложно. Их способность подавлять лишь определенные виды бактерий оказалась слабым местом, ахиллесовой пятой, потому что для одного и того же возбудителя — к примеру, сальмонеллы или кишечной палочки — бактериофаг нужно подбирать для конкретного штамма, заразившего конкретного пациента. То есть речь идет о персонализированной медицине. А это всегда дорого и не поддается масштабированию. Кроме того, устойчивость к бактериофагам возникает даже быстрее, чем к антибиотикам.

Наконец, с точки зрения фармпромышленности производство бактериофагов, видимо, не очень выгодно, так как их состав можно легко украсть и начать собственное производство в условном «гараже».