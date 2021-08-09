- Как нам рассказывают о прививках — «если не сделаешь — то умрешь!» На чем мотивация? На страхе! — говорит психолог Александр Клочков. — Но если вы и так чего-то боитесь, вы разве побежите это делать, особенно, если вас будут пугать еще больше? На чувстве страха реклама не работает. Мало того, нам вменяют еще и чувство вины — «если не сделаешь прививку, то умрут твои близкие». Хуже не придумать! На чувстве вины тоже ничего хорошего не вырастает. Да и вообще — ультимативная реклама — неправильный вариант. Ведь когда возникает в жизни ультиматум, люди всеми силами стараются его избежать.

Психолог говорит, что о вакцинации нужно разговаривать с позиции позитива.

- Правильнее говорить: «Если сделаешь прививку — то будешь здоров, благополучен, успешен… «. Вроде бы смысл такой же, как и у фразы «не сделаешь прививку — умрешь», но выраженный совершенно другими словами и с другой подачей. Представляете, если бы вам в театре предлагали: «Не возьмешь бинокль — ничего не увидишь!» Но ведь берут-то как раз потому, что говорят: «Возьмешь бинокль, увидишь еще больше. А пальто получишь без очереди!» И все — ты становишься вип-персоной.