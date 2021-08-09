В Петербурге вновь «застыла» статистика привившихся от коронавируса. Желающих вакцинироваться на спаде третьей волны в начале августа не так уж много — в системе онлайн-записи достаточно свободных номерков, и даже возможно привиться «вчера» — есть пустые слоты из прошлого.
«Отказников» пугает не только страх перед новым препаратом, но и сама «реклама вакцины», считает психолог.
Александр Клочков
Психолог
доктор психологических наук, профессор
- Как нам рассказывают о прививках — «если не сделаешь — то умрешь!» На чем мотивация? На страхе! — говорит психолог Александр Клочков. — Но если вы и так чего-то боитесь, вы разве побежите это делать, особенно, если вас будут пугать еще больше? На чувстве страха реклама не работает. Мало того, нам вменяют еще и чувство вины — «если не сделаешь прививку, то умрут твои близкие». Хуже не придумать! На чувстве вины тоже ничего хорошего не вырастает. Да и вообще — ультимативная реклама — неправильный вариант. Ведь когда возникает в жизни ультиматум, люди всеми силами стараются его избежать.
Психолог говорит, что о вакцинации нужно разговаривать с позиции позитива.
- Правильнее говорить: «Если сделаешь прививку — то будешь здоров, благополучен, успешен… «. Вроде бы смысл такой же, как и у фразы «не сделаешь прививку — умрешь», но выраженный совершенно другими словами и с другой подачей. Представляете, если бы вам в театре предлагали: «Не возьмешь бинокль — ничего не увидишь!» Но ведь берут-то как раз потому, что говорят: «Возьмешь бинокль, увидишь еще больше. А пальто получишь без очереди!» И все — ты становишься вип-персоной.
Почему люди не могут решиться на прививку? Именно из-за такой агитации. Она мотивирует людей искать минусы в вакцинации. А надо просто рассказать, какие у тебя появятся плюсы от того, что ты ее сделаешь.
По словам эксперта, еще одна причина, по которой россияне не торопятся идти в пункты вакцинации — «синдром отложенного счастья».
- Нам рассказывают, что «когда-нибудь мы победим вирус, вот-вот выработается коллективный иммунитет, но пока надо носить маску», и у людей возникает синдром отложенного счастья — он людей демотивирует. «Я в сказках Андерсена участвовать не хочу», — говорят люди, которым обещают что-то не сейчас, но потом, — поясняет психолог. — Ведь если вы работаете, то вы сразу хотите получить зарплату, а не через год? Никто не будет ничего делать, если эффекта от этого действия не видит. На мой взгляд, разрешение тем, кто вакцинирован, ходить без масок, уже дало бы гораздо больший эффект — потому что они тут же увидят реальные сегодняшние «плюшки».
Ранее «Доктор Питер» писал, что в работе с антипрививочниками может помочь опыт педиатров, которые часто сталкиваются с отказом родителей прививать детей. Как способ — не уговаривать, а позволить узнавать об успешном опыте вакцинации у людей из круга их общения.
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