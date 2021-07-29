В столице Таиланда, Бангкоке, больше не хватает свободных коек — больницы уже переполнены. Пациентов госпитализируют с опасным и очень заразным дельта-штаммом. Об этом
«Я говорю откровенно — у нас недостаточно коек в больницах», — заявил 29 июля генеральный директор департамента медобслуживания Минздрава Таиланда Сомсак Аккасилп.
Он также добавил, что в крупных клиниках все отделения интенсивной терапии заняты. «Если мы вдруг находим 10 свободных коек, то их нужно как-то поделить между 12 пациентами».
Столичные больницы страны могут справляться с очень большой нагрузкой — врачи принимают по 1000 пациентов в день. Но заболеваемость продолжает расти и мощностей перестает хвать. Так, только в Бангкоке за последние сутки выявили 4 тысячи новых зараженных. Власти понимают, что для лечения граждан придется договариваться с частными клиниками.
Сомсак Аккасилп добавил, что пока неизвестно, вышла ли страна на плато. В стране бушует дельта-штамм, люди стали чаще и тяжелее болеть.
Индийский штамм сильно отличается по симптомам от предыдущих вариантов, говорят врачи. Поэтому особенно интересен опыт тех, кто уже болел ковидом дважды, и может сравнить свои ощущения с учетом нового варианта «дельта». «Доктор Питер» выяснил, как проявляет себя новый опасный штамм.
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