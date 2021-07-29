Столичные больницы страны могут справляться с очень большой нагрузкой — врачи принимают по 1000 пациентов в день. Но заболеваемость продолжает расти и мощностей перестает хвать. Так, только в Бангкоке за последние сутки выявили 4 тысячи новых зараженных. Власти понимают, что для лечения граждан придется договариваться с частными клиниками.

Сомсак Аккасилп добавил, что пока неизвестно, вышла ли страна на плато. В стране бушует дельта-штамм, люди стали чаще и тяжелее болеть.

Индийский штамм сильно отличается по симптомам от предыдущих вариантов, говорят врачи. Поэтому особенно интересен опыт тех, кто уже болел ковидом дважды, и может сравнить свои ощущения с учетом нового варианта «дельта». «Доктор Питер» выяснил, как проявляет себя новый опасный штамм.