Также оказалось, что часть водостойких кремов легко смываются и после купания требует повторного нанесения. Кроме того, многие производители не указали важных для пользователя предупреждений о правилах нанесения крема и необходимости сокращать время пребывания на солнце.

Два крема из двадцати провалили испытания на общетоксическое действие.

- Результаты показали, что компоненты этих кремов способны негативно влиять на живые клетки, в том числе и на клетки эпителия, — отмечается в сообщении. В Роскачестве уточнили, что такой крем может вызвать раздражение кожи, но едва ли причинит существенный ущерб здоровью.

- Интересно, что эти средства в своем составе имеют природные компоненты, — разъяснили в организации. — Натуральное часто позиционируется как безобидное и априори полезное, но на самом деле природное не всегда означает безопасное. Как минимум природные компоненты могут вызывать раздражение и аллергию.