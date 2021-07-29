Для защиты от солнца любой дерматолог посоветует пользоваться специальными кремами с определенным индексом в зависимости от активности солнца. Но что находится в этих тюбиках и баночках, порой большой вопрос. Оказалось, что многие продающиеся в России солнцезащитные кремы не так уж и безобидны.
A-Derma, Botavikos, Ciel, Clarins, Cosmia, Enough, Faberlic, FarmStay, Floresan, Garnier, Levrana, LibreDerm, Nivea, Siberian Wellness, Sol bianca, Sun Care, Vilsen, Weis, Альпика, Клирвин.
SPF 50: что это означает
Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца.
Крем с индексом 50 «отражает» 98% солнечных лучей, вызывающих ожоги. Это очень высокий показатель, который важен для кожи и обеспечивает защиту от агрессивного летнего солнца на курортах.
Эксперты выяснили, что все кремы в целом безопасны, не содержат тяжелых металлов (свинец, ртуть и мышьяк) и патогенных микроорганизмов, не вызывают аллергию, а также соответствуют заявленному уровню SPF, но при этом могут вызвать раздражение кожи.
- Почти все кремы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию (способны вызывать покраснение после нескольких часов использования), что является нарушением техрегламента 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции, — говорится в сообщении Роскачества. — Крем считается не способным раздражать кожу, если получает в испытаниях 0 баллов. Все кремы, кроме Clarins, имеют показатели больше нуля, но максимальный показатель по раздражающему действию (1 балл) — у Garnier, Weis и Librederm.
Также оказалось, что часть водостойких кремов легко смываются и после купания требует повторного нанесения. Кроме того, многие производители не указали важных для пользователя предупреждений о правилах нанесения крема и необходимости сокращать время пребывания на солнце.
Два крема из двадцати провалили испытания на общетоксическое действие.
- Результаты показали, что компоненты этих кремов способны негативно влиять на живые клетки, в том числе и на клетки эпителия, — отмечается в сообщении. В Роскачестве уточнили, что такой крем может вызвать раздражение кожи, но едва ли причинит существенный ущерб здоровью.
- Интересно, что эти средства в своем составе имеют природные компоненты, — разъяснили в организации. — Натуральное часто позиционируется как безобидное и априори полезное, но на самом деле природное не всегда означает безопасное. Как минимум природные компоненты могут вызывать раздражение и аллергию.
В Роскачестве уточнили, что ни один из производителей солнцезащитных кремов не имеет права писать на упаковке заведомо ложные утверждения «100% защита от УФ-излучения» и «защита на весь день».
Как разъяснили эксперты, ни один крем не дает защиты на все 100% и не действует в течение всего дня, даже если в составе есть «долгоиграющие» физические фильтры, не распадающиеся под действием солнца. Крем можно смыть или стереть с тела даже случайно.
Пять кремов с самым высоким фактическим SPF — от 58 до 66
LibreDerm,
Weis,
Nivea,
Clarins,
A-derma
Тест на общетоксическое воздействие не выдержали
Levrana,
Siberian Wellness
Самые водостойкие
Vilsen,
Weis,
Librederm,
Sun Care,
Garnier.
Не оправдали заявления о водостойкости в маркировке кремы
Ciel,
Floresan,
Levrana,
A-Derma.
Самые плохие показатели по впитываемости
Levrana,
Floresan,
«Клирвин»,
Botavikos.
Комментарии0